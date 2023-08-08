Kumpulan Kode Redeem Free Fire yang Masih Aktif, 8 Agustus 2023, Klaim di reward.ff.garena.com
Simak kumpulan kode redeem Free Fire yang terbaru hari ini (8/8/2023), segera klaim kodenya secara onlinde di reward.ff.garena.com.
Penulis:
Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor:
Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem Free Fire (FF) terbaru hari ini, Selasa (8/8/2023).
Kumpulan kode yang masih aktif dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik.
Kode redeem Free Fire dapat diklaim secara online di laman resmi reward.ff.garena.com, secara mudah dan gratis.
Kode terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Segera klaim dan dapatkan skins, diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item gratis lainnya.
Perhatikan masa berlaku dan server kode redeem-nya sebelum melakukan klaim.
Baca juga: Kode Redeem Free Fire Terbaru Hari Ini, 8 Agustus 2023, Segera Klaim di Laman Resmi Garena
Kumpulan Kode redeem Free Fire yang masih aktif, 8 Agustus 2023, dikutip dari indianetworknews.com dan govijobs.in:
- FF9MJ31CXKRG
- FFICJGW9NKYT
- FFCO8BS5JW2D
- FFAC2YXE6RF2
- FFICJGW9NKYT
- XUW3FNK7AV8N
- FF11NJN5YS3E
- FF11WFNPP956
- MQJWNBVHYAQM
- 8F3QZKNTLWBZ
- J3ZKQ57Z2P2P
- W4GPFVK2MR2C
- WCMERVCMUSZ9
- MSJX8VM25B95
- RRQ3SSJTN9UK
- FF7MUY4ME6S
- SARG886AV5GR
- FF1164XNJZ2V
- FFICDCTSL5FT
- PACJJTUA29UU
- FFBCLQ6S7W25
- TJ57OSSDN5AP
- FFPLUED93XRT
- R9UVPEYJOXZX
- TFF9VNU6UD9J
- HAYATOAVU76V
- RRQ3SSJTN9UK
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- ZYPP-XWRW-IAHD
- FF10-617K-GUF9
- FF11-9MB3-PFA5
- WLSG-JXS5-KFYR
- FF11-WFNP-P956
- SARG-886A-V5GR
- FF11-HHGC-GK3B
- Y6AC-LK7K-UD1N
- ZRJA-PH29-4KV5
- FF11-64XN–JZ2V
- FF11-DAKX-4WH
- YXY3-EGTL-HGJX
- B6IYCTNH4PV3
- FF11NJN5YS3E
- MCPTFNXZF4TA
- 8F3QZKNTLWBZ
- FF9MJ31CXKRG
- FFICJGW9NKYT
- PCNF5CQBAJLK
- J3ZKQ57Z2P2P
- GCNVA2PDRGRZ
- 4ST1ZTBE2RP9
- X99TK56XDJ4X
- B3G7A22TWDR7X
- FF7MUY4ME6SC
- WEYVGQC3CT8Q
- 8F3QZKNTLWBZ
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- UJDE I939 91U3
- 7763 6HGS BVSF
- RQTW HEJK EKEK
- O1I2 8272 7YNZ
- BSVW FFAD AHYD
- JKKD LKOR IEU3
- 76TR GDBH DHDU
- UEUY T5WR QEE1
- 3325 3678 5969
- 7070 87IY JHHG
- BVBF XFAD SAXB
- BHJK JTJY YMNM
- JGFD DSAS QWEW
- ERRT TYTU YUIU
- OIOP POPJ KMNB
- NBVB CVR3 3442
- 5764 7YUH FADQ
- 1DE2 T375 6879
- 80I0 GJYG DGFY
- TERF 3263 7RH3
- 48NJ T5C5 MJU7
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- MHM5D8ZQZP22
- U8S47JGJH5MG
- ZZATXB24QES8
- FFIC33NTEUKA
- VNY3MQWNKEGU
- FIRERTF65TVBRUH
- FYJHUY4H5BG6NYH
- FMKOBI98UYGTDEB
- FNR45MKTYIHUBYV
- FNCXJSUYT5R6QED
- F2CVB3HWEYRFTCR
- FXDCSVBWJI4U7YH
- F5GBTGNVKO9IUYH
- FRFDHT6J67UJ7OUJ
- FKMBVKIU7Y6T5RF
- FADET5R5H56Y44CV
- FRBNFJIVUYTDFVE
- FBR4N5MTJK8YHUYB
- FGTDBENMKR59O86T
- FIYUHJGMC6KXI8SU
- F7HJT679U67UY5RK
- FI8U7DRTGR5GRGHF
- FFT67UYRT7GRTGR3
Baca juga: Kode Redeem Free Fire Terbaru Hari Ini, 8 Agustus 2023, Segera Klaim di Laman Resmi Garena
Cara Klaim Kode Redeem FF Secara Online:
1. Pertama buka laman resmi reward.ff.garena.com.
2. Kemudian login ke akun sosial media Facebook, Google, Twitter, atau ID Apple, untuk menautkan akun FF.
3. Lalu pilih kode redeem FF yang ingin ditukar.
4. Selanjutnya salin dan tempel kode redeem FF di kolom penukaran kode yang disediakan.
5. Setelah itu klik link yang diberikan tersebut untuk dapatkan hadiahnya.
6. Jika hadiahnya berhasil diklaim, maka hadiah akan langsung masuk ke akun pemain secara otomatis.
(Tribunnews.com/Oktavia WW)