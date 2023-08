Konsep Toko Ritel Futuristik Jadi Cara Pikat Pasar Notebook Gaming di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Agres Info Teknologi menggelar grand opening toko ritel ke-118 dengan tema "The 1st Translucent Store in Asia" di Supermall Karawaci.

Toko ritel ini mengusung konsep futuristik sebagai langkah inovasi dalam dunia teknologi dan perdagangan IT khususnya notebook gaming.

Direktur Agres ID Benny menjelaskan dihadirkan konsep desain kaca transparan tidak hanya memukau mata, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbelanja yang unik dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya.

Baca juga: Infinix GT 10 Pro Rilis, HP Gaming ala Cyberpunk dengan Fitur Bypass Mode, Harga Mulai Rp 3,6 Juta

"Kami memiliki konsep toko yang berbeda, satu-satunya toko laptop di Asia dengan desain kaca transparan yang diberi nama The First Translucent Store in Asia,” kata Benny dalam keterangan Sabtu (12/8/2023).

“Kami ingin memamerkan konsep yang berbeda dan menurut kami, konsep ini belum pernah dilihat sebelumnya di Asia. Inilah yang membuat Agres ID menjadi yang pertama dan satu-satunya,” sambungnya.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan antusiasme yang semakin tinggi dari pasar terhadap notebook gamingz

Toko ini bekerja sama dengan Intel, salah satu vendor komponen utama notebook, yang memiliki komitmen dalam mengembangkan teknologi terbaru.

Pengunjung toko disuguhi dengan berbagai lini produk terkini dan terdepan, menjadikan pengalaman berbelanja semakin memukau.

Acara grand opening ini juga mendapat dukungan penuh dari manajemen Supermall Karawaci, yang turut ambil bagian dalam meriahkan acara tersebut.

PT Agres Info Teknologi berpotensi menjadi pusat laptop terkemuka di Asia, menghadirkan terobosan baru dalam pengalaman berbelanja teknologi.