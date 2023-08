Teknologi No-Code jadi Kunci Transformasi Bisnis di Era Digital

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Teknologi 'No-Code' jadi kunci penting dalam transformasi bisnis di era perkembangan digital. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang berubah dinamis.

Selain itu teknologi no-code memungkinkan pembuatan solusi tanpa ketergantungan pada tim IT. Mengingat dalam bisnis, pengambilan keputusan strategis dan operasional perlu diputuskan secara cepat.

Lewat teknologi ini, hambatan terhadap pengembangan sistem bisa dihilangkan, sehingga perusahaan dapat merespons perubahan, hingga mendorong inovasi.

“Teknologi "No-Code" memberdayakan tidak hanya para ahli teknis tetapi juga pihak non-teknis untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan solusi,” kata Managing Director iSystem Asia, Aina Neva Fiati, Kamis (17/8/2023).



Banyak perusahaan mengakui potensi teknologi No-Code dalam mengatasi perubahan cepat dalam dunia bisnis. Dalam menyambut era digital ini, Creatio menyelenggarakan konferensi No-Code Day ke berbagai negara untuk menunjukkan dampak inovatif yang sudah dihasilkan.

Acara ini akan digelar pada 23 Agustus 2023, di The Westin Jakarta. Acara tersebut merupakan forum bagi profesional, praktisi IT, dan inovator untuk berbagi pandangan tentang peran No-Code dalam memacu transformasi digital.



Tak hanya di Indonesia, acara itu juga digelar di sejumlah negara seperti Australia, Poland, the UK, France, Canada, Germany, hingga United Arab Emirates.



"Dengan mendorong kolaborasi, mempercepat pengembangan, dan memberdayakan pihak non-teknis, teknologi No-Code telah membuktikan dirinya sebagai aset berharga dalam transformasi bisnis,” kata dia.