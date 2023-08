Google Pixel 8 Siap Debut 4 Oktober Mendatang, Ini Bocoran Spesifikasinya

The Galox

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Google telah mengonfirmasi akan meluncurkan smartphone terbarunya, Google Pixel 8 Series dalam sebuah acara yang bertajuk ‘Made by Google’ pada 4 Oktober 2023 di New York, AS.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Google akan memperkenalkan dua model smartphone yakni Pixel 8 dan Pixel 8 Pro.

Perusahaan dikabarkan juga akan memperkenalkan Pixel Watch generasi kedua dalam acara tersebut.

Dua bulan sebelum acara peluncuran tersebut, sejumlah bocoran spesifikasi Google Pixel 8 mulai beredar luas.

Bocoran Spesifikasi Google Pixel 8

Google Pixel 8 kemungkinan akan hadir dengan layar 6,17 inci, memiliki resolusi yang sama yaitu 2400 x 1080 piksel, kecepatan refresh hingga 120Hz, dan kecerahan puncak 1400 nits.

Sedangkan Pixel 8 Pro akan memiliki layar berukuran 6,7 inci dengan resolusi 2992 x 1344 piksel dan dukungan kecerahan maksimum 1600 nits.

Seri Pixel 8 akan menggabungkan sensor utama Isocell GN2 dibandingkan kamera Isocell GN1 sebelumnya.

Kamera baru ini akan menawarkan pemrosesan cahaya yang lebih baik, pengambilan video 8K/30fps, dan dukungan HDR yang ditingkatkan. Selanjutnya, akan ada kamera Selfie Samsung 3J1 11 MP yang sama.

Sementara Google Pixel 8 Pro akan memiliki sensor ultrawide Sony IMX787 64 megapiksel dan lensa telephoto 48 megapiksel.

Dari sisi dapur pacu, Google Pixel 8 dan Pixel 8 Pro akan ditenagai prosesor Google Tensor Generasi 3 yang dikombinasikan dengan RAM LPDDR5 8/12GB dan ruang penyimpanan hingga 512 GB.

Kemudian, Google Pixel 8 akan hadir dengan kapasitas baterai 4.485 mAh, sedangkan model Pro akan menggunakan baterai berkapasitas 4.950 mAh. Selain perubahan perangkat keras, ada beberapa fitur berbasis perangkat lunak baru yang akan debut di Seri Pixel 8.

Pixel 8 diharapkan hadir dalam pilihan warna Jade, Licorice, Haze, dan Peony dan Pixel 8 Pro akan debut dalam warna Jade, Licorice, Porcelain, dan Sky.