ISACA Indonesia Chapter Gulirkan Merdeka Digital untuk Keamanan Ruang Siber Nasional

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ISACA Indonesia Chapter, organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat tahun 1967, menggulirkan kampanye Merdeka Digital untuk mendorong keamanan siber nasional yang tangguh.

Kampanye ini digaungkan pada penyelenggaraan kegiatan Spesial Kemerdekaan Republik Indonesia yag berlangsung secara hybrid di Jakarta pada 25 Agustus 2023 diikuti 200 peserta lebih dengan menghadirkan tiga praktisi.

Kegiatan Spesial Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan serangkaian acara memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 sekaligus sebagai ajang gathering member ISACA Indonesia dengan agenda berupa Networking Session, Monthly Talk and Sharing Session serta lomba kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Atur Royalti Musik dan Lagu dari Platform Digital

Tema “Merdeka Digital: Gotong Royong Menuju Keamanan Siber Nasional yang Tangguh” dihadirkan sebagai bagian dari upaya bersama antara ISACA Indonesia dengan segenap stakeholder untuk bahu membahu dalam membangun dan mengelola lingkungan digital yang kuat dan aman di era kemajuan global dan teknologi saat ini.

“Di dalam era kemajuan global dan teknologi saat ini, mari bersama saling mendukung dan bergotong royong untuk meningkatkan bagaimana kita mengelola ruang digital dan siber dengan baik dalam mewujudkan Merdeka Digital,” ungkap Presiden ISACA Indonesia Chapter, Syahraki Syahrir di acara pembukaan.

Kegiatan Monthly Talk and Sharing Session diisi Sigit Kurniawan, Director of Strategy of the Cybersecurity and Cryptography Badan Siber dan Sandi Negara bersama Richi Aktorian, Chapter Secretary, ISACA Indonesia Chapter serta Ir. Budi Rahardjo, founder PT Riset Kecerdasan Buatan.

Program Director ISACA Indonesia Chapter Erikman Pardamean mengajak kepada para semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan impian Merdeka Digital menuju keamanan siber nasional yang tangguh seiring dengan cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Lewat kegiatan ini, ISACA Indonesia Chapter menyatakan siap berkontribusi bagi Indonesia untuk mendukung para professional di bidang IT GRC dan Cybersecurity dalam membangun awareness dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri melalui berbagai program sertifikasi kompetensi.

ISACA Indonesia Chapter juga siap menerbitkan framework yang dapat menjadi acuan dalam penerapan governance dan management yang baik guna mewujudkan Merdeka Digital menuju keamanan siber nasional yang tangguh.