iBooming Jembatani Kreator Maksimalkan Kreativitas di Platform Media Sosial

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Platform digital berbasis SaaS (Software as a Service) iBooming kini resmi menjadi TikTok Shop Affiliate Partner untuk menghubungkan ratusan creator dan merek guna membina jaringan, kolaborasi, dan prospek bisnis di industri kreatif yang berkembang pesat.

Seiring dengan meningkatnya popularitas platform TikTok, platform digital ini berupaya memfasilitasi pertumbuhan komunitas content creator dan brand di lingkungan yang mendukung dan kolaboratif.

Layanan untuk para creator diberikan untuk mengoptimalkan potensi konten mereka di TikTok. Sampai dengan saat ini, iBooming sudah bekerja sama dengan 400.531 active KOL, 29.710 daily active KOL, dan 1.012 cooperating brands berdasar data di September 2023.

Event iBooming TikTok Creator and Brand Fair 2023 bertajuk Empowering in The Creative Industry yang diselenggarakan Sabtu, 2 September 2023 lalu menjadi peluang bagi ratusan creator dan perwakilan brand untuk bertemu, berdiskusi, dan merencanakan kolaborasi.

Event ini juga dimeriahkan pameran kreatif yang diselenggarakan brand yang memamerkan produk dan layanan mereka ke audiens sekaligus menjadi peluang bagi creator mengekspresikan kreativitas mereka serta memperluas jangkauan konten melalui digital platform khususnya TikTok.

Ada juga seksi talkshow dengan pembicara dari TikTok, brand, dan creator ternama membahas tren terbaru di dunia kreatif, teknik pemasaran yang efektif dan cara memanfaatkan platform TikTok dengan optimal.

Tomy Li, Co-Founder & Chief Operating Officer, iBooming mengatakan, event ini menjadi komitmen perusahaannya dalam memberdayakan brand dan creators, menyediakan ruang bagi mereka untuk terhubung, berkolaborasi, dan berkembang.

"Kami percaya dengan menyatukan komunitas yang dinamis ini, kami dapat menginspirasi gelombang kesuksesan dan inovasi baru serta mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif yang lebih luas," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 5 September 2023.

Tomy menjelaskan platformnya siap menjadi ekosistem untuk mendukung pertumbuhan serta kesuksesan banyak pihak dengan didukung fitur-fitur inovatif dan mengintegrasikan teknologi terdepan.