Liburan ke Atlanta, Wajib Coba Wisata Kulineran ke The Brusserie and The Neighborhood Café at Parish

TRIBUNNEWS.COM - Bicara soal liburan, salah satu hal penting yang mesti kita cari tahu adalah tempat makan atau restoran. Makanan menjadi salah satu tujuan utama banyak pelancong saat berlibur. Nah, jika suatu waktu kamu sedang singgah di Atlanta, maka Parishatl bisa jadi salah satu destinasi wisata kuliner kamu di Atlanta.

Mengapa demikian? Sebab Parishatl merupakan satu-satunya bangunan tua yang tersisa di Inman Park. Sehingga ini akan menambah experience kamu saat bersantap makan di Parishatl.

Sebagai informasi, Atlanta merupakan ibukota dari negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Altanta menjadi tujuan wisata yang menarik, sebab ada beragam tempat yang bisa dikunjungi ketika berlibur. Kota ini merupakan pusat budaya dan ekonomi wilayah metropolitan Atlanta juga yang banyak dikunjungi oleh pelancong.

Sebagai salah satu restoran terbaik di Atlanta, The Brasserie and The Neighborhood Café merupakan restoran yang menyediakan minuman seperti kopi, bir, cocktails, dan makanan-makanan khas Amerika yang sederhana. Jika kamu beruntung, tempat ini juga sering memberikan promo kepada para pelanggannya, lho.

Ada beberapa menu populer yang disediakan oleh The Brusserie and The Neighborhood at Parish ini yang merupakan makanan ciri khas dari Amerika. Beberapa nama menu unik untuk makan malam di sini di antaranya adalah Love is All You Need, Santa’s Got the Munchies, Chirstmas – Fried Calamari, The Dodgey End – Meat and Cheese Board, Love is All Around – Pan—Seared Salmon, dan masih banyak lagi.

Kemudian, restoran terbaik di Inman Park ini juga menyediakan Brunch Menu, yaitu American Breakfast, Mushroom Omelette, Bacon and Cheese Omelette, Eggs Hemingway, Fried Chicken Benedict, Huoves Rancheros, dan lainnya.

The Brasserie and The Neighborhood at Parish juga menyediakan menu makan siang seperti Tomato Soup, Celery Root Soup, Acai Smoothie Bowl, Waldorf Kale, dan masih banyak lagi.

Nah, menurut ulasan dari para pengunjungnya, The Brasserie and The Neighborhood Café memiliki makanan dan minuman yang sangat enak, lho. Jadi, bisa dibilang juga bahwa tempat ini adalah restoran terbaik di Atlanta yang bisa kamu coba!

(*)