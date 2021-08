6 Daerah #DiIndonesiaAja Gelar Vaksinasi Massal di Objek Wisata, Bisa Divaksin Sambil Tamasya!

TRIBUNNEWS.COM - Sudah divaksin Covid-19 belum? Jika sudah, selamat! Kamu telah berpartisipasi mendukung ikhtiar Pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Terlebih, program vaksinasi penting untuk menciptakan kekebalan kelompok dan mengendalikan pandemi.

Melansir Tribunnews, program vaksinasi menyasar sekitar 208 juta masyarakat dengan target 2 juta dosis vaksin per hari. Saat ini, sudah lebih dari 58 juta masyarakat divaksin dosis 1, dan 32 juta lebih divaksin dosis 2, dikutip dari vaksin.kemkes.go.id.

Jika kekebalan kelompok tercipta, bukan tak mungkin masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, termasuk aktivitas di sektor pariwisata.

Tak hanya itu, berkat kerja sama Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata setempat, makin banyak program vaksinasi Covid-19 gratis yang digelar di destinasi wisata, lho! Hal tersebut merupakan upaya untuk menghidupkan kembali geliat pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa daerah yang telah dan akan menggelar vaksinasi di destinasi wisata.

1) Subang, Jawa Barat

Pemandian air panas Sari Ater, Subang (Foto diambil sebelum pandemi Covid-19). (TRIBUN JABAR/M NANDRI PRILATAMA)

Melansir TribunJabar, Minggu (15/8/2021), pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Subang digelar di salah satu pemandian air panas terbesar di Jawa Barat, yakni Sari Ater yang berlokasi di Desa Ciater, Kecamatan Ciater.

Lewat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang berada di objek wisata Sari Ater ini, masyarakat dapat divaksin sambil menikmati alam terbuka yang asri dan sejuk. Bahkan, ada fasilitas taman bermain bagi mereka yang membawa anaknya. Dengan begini masyarakat dapat merasakan suasana yang lebih fresh ketika melakukan vaksinasi.

2) Magelang, Jawa Tengah

Taman Kyai Langgeng (TKL) Kota Magelang. (TRIBUNJOGJA.COM/Rendika Ferri)

Mengutip Kompas, Pemkot Magelang menggelar vaksinasi massal di Taman Kyai Langgeng, Minggu (15/8/2021) lalu. Tempat wisata tersebut dipilih sebagai lokasi vaksinasi agar masyarakat bisa divaksin dengan rileks seraya menikmati suasana alam.

Pada program vaksinasi bertajuk “Vaksin Wisata” tersebut, Pemkot Magelang menyasar vaksinasi untuk 1.000 warga berusia minimal 18 tahun.

3) Yogyakarta, DI Yogyakarta

Pada Kamis (19/8/2021) lalu, dilansir dari Tribun Jogja, Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY telah melakukan vaksinasi di Gua Selarong yang sukses diikuti oleh 560-an pengunjung.

Dinpar DIY akan melaksanakan sederet gelaran vaksinasi di sejumlah tempat wisata, seperti Tebing Breksi, Obelix Hill, Pantai Ngobaran, Sindu Kusuma Edupark, juga Lembah Ngingrong.

Agustus bukanlah bulan pertama Dinpar DIY mengadakan vaksinasi massal di objek wisata. Pada Juli 2021 lalu, program vaksinasi massal juga telah dirampungkan di beberapa objek wisata lainnya, seperti HeHa Sky View, HeHa Ocean View, Gua Maria Tritis, Paliyan.

4) Kendal, Jawa Tengah

Seorang warga sedang mendokumentasikan suasana Pantai Ngebum, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang masih sepi lantaran masih ditutup, Rabu (17/6/2020). (TRIBUN BANYUMAS/SAIFUL MA'SUM)

Pemerintah Kabupaten Kendal menunjuk dua pantai tersohor di Kendal untuk uji coba pembukaan tempat wisata setelah vakum beberapa bulan terakhir, yakni Pantai Ngebum di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu dan Pantai Indah Kemangi di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung.

Akan disediakan sentra vaksin pada kedua pantai tersebut agar pengunjung dapat melakukan vaksinasi sambil berwisata.

5) Tuban, Jawa Timur

Tak ketinggalan, salah satu pantai di Jawa Timur juga pernah menjadi magnet pengunjung yang ingin divaksin sembari refreshing. Melansir Kompas, Kamis (22/7/2021) lalu, kawasan wisata Pantai Kelapa yang tutup selama PPKM Darurat dijadikan sentra vaksinasi, tepatnya di Pantai Kelapa.

Ini adalah kali kedua Pantai Kelapa menjadi sentra vaksinasi untuk wisatawan. Sebanyak 1.360 dosis vaksinasi menyasar masyarakat umum dan anak-anak 12-17 tahun yang berkunjung ke sana.

6) Gresik, Jawa Timur

Wisata Lontar Sewu di Gresik. (SURYAMALANG.COM/Willy Abraham)

Warga Gresik pun turut dapat kesempatan vaksinasi di destinasi wisata dalam kegiatan ‘Grebek Vaksin’. Kegiatan ‘Grebek Vaksin’ dimulai sejak Kamis (5/8/2021) lalu di berbagai objek wisata alam Gresik yang ternama.

Menariknya, warga Gresik yang divaksin akan “dihadiahi” tiket masuk gratis ke objek wisata. Contohnya mereka yang vaksin di Wisata Setigi. Selepas vaksinasi, pengunjung bisa langsung menikmati keindahan alam bukit kapur yang instgramable.

Selain di Wisata Setigi, vaksinasi di objek wisata juga berlangsung di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro di Kecamatan Gresik, Wisata Lontar Sewu, Wisata Alam Gosari (Wagos), dan Wisata Pantai Delegan. Walau mendapat hadiah tiket masuk gratis ke objek wisata, tak lupa pengelola intens mengimbau pengunjung yang telah melakukan vaksinasi untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Tak hanya 6 daerah yang telah disebutkan di atas. Wilayah lainnya diperkirakan akan mulai melakukan program vaksinasi di destinasi wisata, tak terkecuali DKI Jakarta. Mengutip berita Kompas berjudul Wisata Vaksin di Jakarta Tengah Digarap, Bantu Pemerintah Percepat Vaksinasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta tengah menggarap proyek wisata vaksin dan menentukan sentra vaksinasi di daerah objek wisata.

Jadi, bagi yang belum divaksin, yuk segera divaksin! Program vaksinasi Covid-19 juga bertujuan untuk memulihkan roda pariwisata, sehingga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bertahan di masa pandemi.

Selain itu, vaksinasi di destinasi wisata merupakan salah satu bagian dari gerakan #InDOnesiaCARE, simbol dukungan yang mengedepankan usaha seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bersama di destinasi wisata Indonesia.

Dengan begitu, kelak kamu dapat kembali berwisata keliling Indonesia dengan aman dan nyaman, sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan kembali menggeliat.

Pentingnya vaksinasi juga secara konsisten dikemukakan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga mengajak masyarakat untuk tidak menunda vaksinasi yang menjadi benteng menghadapi pandemi, sehingga dapat memberi harapan baru bagi momentum bangkitnya perekonomian Indonesia.

“Mari serbu sentra vaksin terdekat dengan mengajak keluarga, kolega, teman untuk kita bersama membantu Indonesia bangkit melalui vaksinasi. Sehingga, roda perekonomian dapat kembali bergerak dan memberi harapan baru masyarakat,” ujar Sandiaga, dikutip dari Siaran Pers: Menparekraf Targetkan Vaksinasi 6.000 Orang di Sentra Vaksinasi COVID-19 Poltekpar Medan (18/8/2021).

Kemenparekraf sendiri menyasar 34 juta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Dari 34 juta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif itu, pihaknya menargetkan 400-500 ribu bisa divaksin hingga akhir September 2021 mendatang.

Namun, kabar baik ini takkan jadi nyata tanpa partisipasimu. Maka dari itu, kamu disarankan untuk segera divaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan 6M yakni mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, serta mengurangi mobilitas.

Tenang, kamu enggak usah takut divaksin. Vaksin Covid-19 terbukti aman karena sudah melalui uji klinis tahap 3, menerima emergency use of authorization (EUA) dari BPOM, serta terdaftar di WHO. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga telah menetapkan bahwa vaksin Covid-19 boleh digunakan.

Dalam rangka mendukung gerakan InDOnesiaCARE, kamu juga dapat melakukan #BeliKreatifLokal esebagai bentuk dukungan kepada para pelaku ekraf untuk bertahan di masa pandemi. Dengan #BeliKreatifLokal, kamu telah mendukung keberlangsungan UMKM yang menjadi penopang roda perekonomian tanah air.

