Wajah Baru Singapura: Temukan Pengalaman Wisata yang Tak Pernah Kamu Rasakan Sebelumnya!

TRIBUNNEWS.COM - Situasi pandemi mungkin telah menggeser traveling dari puncak skala prioritas sebagian orang. Namun, kelak ketika Singapura kembali menerima kunjungan wisatawan tanah air, tentu tak sedikit yang ingin mengobati rindu mengunjungi surga wisata tersebut, seraya meresapi setiap momennya dengan lebih khidmat atau mencoba destinasi baru.

Bagaimana Singapura akan menjamu kerinduanmu nanti? Siapkan dirimu, sebab kamu akan berjumpa dengan Singapura yang benar-benar berbeda, seakan kamu baru mengunjunginya untuk pertama kali!

Jika kondisi memungkinkan, Singapura akan berencana kembali membuka pintu untuk wisatawan asing. Namun, wisatawan akan merasakan Singapura yang berbeda, melalui penawaran, inovasi, dan aktivitas wisata terbaru yang tak pernah mereka alami sebelumnya.

Begitu banyak pengalaman menyenangkan baru di Singapura yang juga baru. Beberapa destinasi serta aktivitas di bawah ini wajib masuk ke daftar itinerary kamu!

Rasakan aktivitas wisata terbaru di Singapura

Kolam sprinkle di MOIC.

Kini, Singapura bukan lagi tentang sekadar tamasya ke Gardens by the Bay, wisata kuliner di Little India, atau naik atraksi di Universal Studio. Lebih dari itu, kamu akan menemukan banyak pengalaman wisata asyik yang belum pernah dicoba sebelumnya.

Rasakan pengalaman wisata baru dengan menikmati atraksi bertema es krim yang penuh warna di Museum of Ice Cream Singapura, yang dibuka sejak Agustus 2021 dan menjadi cabang pertama di luar Amerika Serikat.

Bertempat di 100 Loewen Road, Museum of Ice Cream Singapura menyuguhkan 14 instalasi bertema es krim dalam format interaktif dan multisensor dan akan menjadi arena spot foto yang menggemaskan. Tentu, yang paling dinanti adalah kolam sprinkle besar, di mana kamu dapat berkecipak dalam genangan meises warna-warni. Selain itu, ada juga Dragon Playground yang terinspirasi oleh taman bermain yang terkenal di Singapura.

Setelah itu, kamu juga bisa bersenang-senang bareng keluarga dengan main air di Hydrodash, aquapark terapung pertama di Singapura yang mulai dibuka September 2020 lalu di Palawan, Sentosa. Sangat bersahabat untuk keluarga; terlebih, aquapark ini menerima pengunjung mulai dari usia 5 tahun.

Hydrodash bukan aquapark biasa, sebab kamu dan keluarga akan ditantang melewati empat zona rintangan dengan tiga level yang berbeda. Ada trampoline, area melompat, dan wahana rintangan yang menuntutmu untuk memanjat, meluncur, melompat, hingga memantul untuk menaklukannya. Seru banget!

Siapa bilang Singapura tak bisa menjadi tempat wisata adrenalin? Singapura yang baru kini memiliki Slingshot, wahana baru yang memacu adrenalin yang berlokasi di Clarke Quay di sebelah atraksi GX-5 Extreme Swing.

Slingshot akan menjadi wahana tertinggi di Asia dan akan dibuka pada November 2021. Slingshot, yang dalam bahasa Indonesia berarti katapel, akan membuatmu terlontar hampir 70 meter ke udara dengan kecepatan hingga 160 km per jam. Siapkan nyalimu dari sekarang ya!

Temukan destinasi wisata yang jarang diketahui

Adventure Cove Waterpark.

Jika kamu merasa sudah mengenal Singapura begitu akrab, kamu keliru. Sebab, masih banyak, lho, atraksi anti-mainstream atau hidden gem yang jarang diketahui pelancong tanah air.

Misalnya saja, Adventure Cove Waterpark, hydro-magnetic coaster pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Resorts World Sentosa (RWS). Selain menghadirkan banyak seluncuran air berkecepatan tinggi, waterpark ini juga menawarkan wisata sungai yang membawamu melewati taman hutan yang rimbun serta terowongan bawah laut yang kaya akan ribuan ikan dan terumbu karang buatan.

Atau, di RWS, kamu juga bisa mengunjungi Dolphin Island, di mana kamu dan keluarga dapat main air sambil berinteraksi langsung dengan lumba-lumba bottlenose yang lucu. Kamu juga bisa mempelajari banyak hal tentang lumba-lumba, melalui habitat, pola migrasi, dan lain-lain. Seru banget!

Sembawang Hot Spring.

Tak cukup sampai di situ, fakta berikutnya mungkin akan mengejutkanmu: Singapura punya taman pemandian air panas alami. Namanya, Sembawang Hot Spring Park. Ini adalah satu-satunya sumber air panas alami di daratan Singapura dan telah dibuka kembali untuk umum pada tahun 2020 lalu.

Kini, Sembawang Hot Spring Park memiliki kolam air panas bertingkat, wadah pengumpulan air panas, dan kafe rumah kaca di mana kamu dapat bersantai setelah berendam. Menariknya, kamu juga dapat merebus telur langsung di air panas.

Ada banyak atraksi alam di Singapura yang belum diketahui pelancong tanah air. Kelak ketika kamu kembali berlibur ke Singapura, kamu harus mengunjungi lebih banyak wisata alam, seperti Jurong Lake Gardens. Cukup 5 menit berjalan kaki dari Stasiun MRT Lakeside, kamu dapat menikmati hamparan tanaman rimbun seluas 90 hektare.

Jurong Lake Gardens adalah taman nasional terbaru di Singapura yang terdiri dari tiga zona, yakni Lakeside Garden, Chinese Garden, dan Japanese Garden. Tersedia pula Forest Ramble, ruang bermain bertema alam terbesar di jantung kota yang menawarkan 13 atraksi seru untuk anak-anak. Mulai dari perosotan, ayunan, jembatan, jembatan gantung, hingga simulasi pantai pesisir Clusia Cove.

Rasakan pengalaman yang mustahil dan tak terduga

Royal Albatross.

Tak hanya kebaruan, Singapura yang baru adalah surga wisata yang menawarkan pengalaman liburan tak terduga. Beragam pengalaman wisata yang terasa “mustahil” bisa kamu wujudkan di Singapura nanti!

Salah satunya adalah menjelajahi pulau ke pulau alias island hopping. Tentu tak banyak orang yang tahu bahwa kota ramai seperti Singapura menawarkan pengalaman island hopping. Faktanya, Singapura dikelilingi sejumlah pulau di bagian Selatan, yang meliputi Pulau St John, Pulau Kusu dan Pulau Lazarus.

Pulau-pulau lepas pantai ini memiliki banyak hal yang tak pernah kamu duga. Misalnya, bagi pencinta kucing, Pulau St John menghadirkan surga di mana kamu dapat bermain dengan kucing-kucing lucu. Ada pula Pulau Kusu yang menghadirkan banyak kura-kura beserta mitosnya. Tak ketinggalan, ada Pulau Lazarus yang berpasir putih di mana kamu dapat berjemur sembari menyaksikan perairan biru kehijauan yang jernih.

Selanjutnya, mungkin hal ini tak pernah ada di bucket list kamu, tetapi kini wisata Singapura memiliki wajah baru, yakni surga liburan untuk para penikmat kapal pesiar! Yup, kini kamu bisa menikmati pengalaman bersantap di salah satu kapal pesiar terbesar di Singapura, Royal Albatross. Bukan kapal pesiar mewah biasa, Royal Albatross adalah perahu layar tradisional tiang tinggi yang terkenal di Asia.

Kamu dan pengunjung lainnya dapat menikmati menu pilihan serta koktail khas di bar perahu. Sambil bersantap, nikmati pemandangan malam yang menakjubkan saat berlayar dari Resorts World Sentosa ke pantai selatan Singapura.

Kabar baiknya lagi, kamu bisa bawa serta anjing kesayanganmu, sebab Royal Albatross adalah wisata kapal pertama yang memperbolehkan anjing untuk ikut serta di pesiar!

Inovasi wisata dengan teknologi yang memukau

Zouk Cinema Club.

Betapa canggihnya teknologi yang dihadirkan Singapura untuk meningkatkan pengalaman liburan yang tak terlupakan! Selama masa pandemi, pelaku wisata menghasilkan aneka inovasi di berbagai destinasi wisata, sehingga menyulap Singapura jadi surga hiburan futuristik yang belum pernah dikenal sebelumnya!

Hal ini dapat terlihat pada kelab malam populer di Singapura, Zouk. Zouk kini menyajikan pengalaman bersenang-senang yang berbeda drastis. Secara mencengangkan, Zouk menyulap night club mereka dengan alternatif hiburan kreatif, salah satunya Zouk Cinema Club, bioskop yang menawarkan pengalaman sinematik pop-up untuk pengunjung berusia 18 tahun ke atas.

Zouk mengubah lantai dansa menjadi “teater” untuk menonton film. Pengalaman menonton film di Zouk Cinema Club terasa berbeda, terutama karena penonton diperbolehkan untuk makan dan minum serta berinteraksi satu sama lain, dengan tetap menjaga jarak aman.

Selain itu, pada Juli 2021 lalu Zouk juga mengubah ruang lounge-nya, Capital, jadi konsep resto pop-up unik yang menyajikan berbagai hidangan ala Asia dan Western. Tersedia pula sake, anggur, dan koktail botolan yang terinspirasi cita rasa lokal seperti Milo Gao, Asam Guava dan Teh Peng.

Pembuatan minuman di Ratio Cafe.

Ingin pengalaman berlibur yang lebih canggih di Singapura yang baru? Bagaimana kalau minum kopi yang dibuat dan disajikan oleh robot di Ratio Café and Lounge? Ratio Café and Lounge hadir dengan tema revolusioner sebagai kafe dan bar robotik pertama di dunia. Seluruh minuman di Ratio dibuat otomatis oleh tangan robot yang sudah diprogram untuk meracik minuman berkualitas untukmu.

Dibuka sejak bulan November 2020, kafe yang bertempat di Orchard Road at Centrepoint ini memiliki ragam menu jenis minuman, mulai dari Nanyang Kopi yang otentik berbagai artisan coffee, hingga koktail dan bir. Selain minuman, Ratio juga menyediakan menu makanan serta co-working area.

Tak ketinggalan, Singapura kini juga menawarkan pengalaman wisata sejarah yang futuristik di mana kamu dapat mempelajari riwayat negeri ini dari beratus tahun ke belakang. Ajak keluargamu mengenal sejarah Singapura melalui pengalaman time travel yang unik dan interaktif melalui Time Capsule.

Bertempat di Singapore Flyer, Raffles Avenue, Time Capsule Singapura menghadirkan atraksi multisensor yang menyuguhkan informasi sejarah, warisan kebudayaan, mitos, dan legenda Singapura sejak 700 tahun lalu. Time travel kamu akan didampingi oleh R65, si robot pintar yang memandu perjalananmu dari masa ke masa. Pengalaman multisensor di Time Capsule membuatmu merasakan langsung memori-memori masa lalu hingga aspirasi masa depan negeri Singapura.

Nah, dengan berbagai pengalaman menyenangkan terbaru di atas, percayalah, Singapura akan serasa jadi “destinasi baru” yang akan menawarkan pengalaman segar buatmu kelak. Saking berbedanya, kamu serasa baru berkunjung ke Singapura untuk pertama kali!

Meski belum menerima sebagian besar kunjungan wisatawan luar negeri, tak ada salahnya kan kamu menghidupkan kembali impianmu untuk menjelajahi Singapura? Passion made possible, karena itu, jangan berhenti bermimpi dan wujudkan impianmu untuk menikmati Singapura yang baru!

Seiring dengan dibukanya kembali tempat wisata, Singapura menerapkan langkah-langkah kebersihan dan sanitasi yang ketat seperti sertifikasi SG Clean dan langkah-langkah manajemen yang aman untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19.

Yuk, susun itinerary-mu untuk ke Singapura nanti dengan menyertakan 5 aktivitas baru di atas! Sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali melancong ke Singapura, kamu juga bisa mencari tahu tentang berbagai destinasi wisata terbaru lainnya serta informasi lain terkait Pariwisata di Singapura dengan berkunjung ke www.visitsingapore.com.

Penulis: Anniza Kemala/Editor: Bardjan