Menikmati Kuliner dari Ketinggian 50 Meter Kini Tak Perlu Jauh-jauh ke Luar Negeri

Salah satu restoran Lounge In The Sky.(Dok Lounge In The Sky)

Laporan wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kini tak perlu jauh-jauh ke luar negeri hanya untuk merasakan sensasi menikmati kuliner di ketinggian 50 meter.

Belum lama ini, Lounge In The Sky Indonesia mengumumkan kesiapannya beroperasi Ibu Kota Jakarta pada 2 Februari 2022.

Indonesia akan menjadi negara ke-3 di dunia, dan ke-2 di Asia untuk menghadirkan Lounge In The Sky yang berkapasitas 32 orang setelah Belgia dan Malaysia.

Pengalaman berkuliner di ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah ini juga melibatkan Boca Rica Tapas Bar & Lounge sebagai penyedia hidangan yang nantinya akan dinikmati oleh para tamu.

Selain memperhatikan aspek produk dalam usahanya menjadi daya tarik baru dan mengobati kerinduan masyarakat akan hiburan di Ibukota, pengelola juga memperhatikan aspek keselamatan bagi para tamu dan staf yang bertugas.

Arvin Randahwa, founder dan CEO DITS ASIA mengatakan, Lounge In The Sky Indonesia menggunakan standar keselamatan yang sangat tinggi dan telah memenuhi persyaratan dari German norm DIN 4112 seperti yang telah dikonfirmasi oleh TÜV SÜD, organisasi internasional yang berasal dari Jerman.

"TÜV SÜD memvalidasi keselamatan dari segala macam produk demi melindungi baik manusia maupun lingkungan dari bahaya. Sebuah telescopic boom crane seberat 220 ton asal Eropa," katanya.

Darma Mangkuluhur Hutomo, Presiden Direktur dari Humpuss Land mengungkapkan pihaknya menghadirkan Lounge In The Sky Indonesia sejalan dengan harapannya dalam menjadikan Mangkuluhur City sebagai pusat lifestyle bagi generasi muda Indonesia.

"Sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan pernyataan dari Menteri Pariwisata yang mendorong kerjasama antara berbagai pihak yang beliau anggap penting dalam menghidupkan kembali sektor pariwisata yang telah terdampak oleh pandemi selama kurang lebih 2 tahun," katanya.

Gumilar Ekalaya, Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mendukung wahana ini karena tak hanya akan membantu mengangkat kembali sektor pariwisata dan kuliner di Jakarta, namun juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan di kondisi pandemi dewasa ini.

Lounge In The Sky yang telah memperoleh pengakuan dari CNN dan Forbes sebagai salah satu dari “Top 10 Most Extravagant Meals” di dunia akan memanjakan para tamu dengan hidangan four course meal bersamaan dengan pemandangan 360° indah langit-langit

Lounge In The Sky Indonesia berlokasi di Mangkuluhur City dan ditawarkan 3 paket berbeda yang dimulai dari Rp 1,6 juta untuk kelas Standard, Rp 2,2 juta untuk kelas Business, dan Rp 3,7 juta untuk First Class.

Akan ada 2 sesi setiap hari kerja, dan 3 sesi pada akhir pekan, dengan durasi 60 menit.