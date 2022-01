Sambut Tahun Baru Shio Macan di Hotel Santika BSD Teraskota, Ada Paket Makan Malam Spesial Imlek

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Anita K. Wardhani

TRIBUNNEWS.COM - Ramaikan perayaan Imlek atau tahun baru China akan datangpada 1 Februari 2022 mendatang, sudah punya rencana ada acara apa?

Nah, untuk yang merayakannya, bisa ke Hotel Santika BSD Teraskota.

Ada paket makan malam all you can eat yang cocok disantap bersama keluarga besar.

Beragam hidangan Iezat akan disajikan bagi para pengunjung dari mulai makanan ringan, makanan pembuka, sup, hidangan utama sampai hidangan penutup secara buffet.

Tentunya seluruh hidangan yang disajikan merupakan hidangan khas Chinese Food.

Fanny Ratnasari, Public Relations Hotel Santika BSD Teraskota menuturkan ada beragam menu yang dihidangkan seperti Hainan Chicken Salad, Shanghai Chicken Wings, Chicken Wonton Soup, Hainan Rice, Roast Chicken Hainan, I Fu Mie, Stir Fried Beef with Shezuan Sauce, Dimsum, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa menu yang wajib dicoba dalam hidangan buffet ini, yaitu Roasted Duck with Momo Sauce dan Sup Ikan Gurame.

Paduan antara lembutnya daging bebek, segarnya daun cameo, serta manis dan gurihnya saus “momo” yang sungguh membuat rasa hidangan ini begitu luar biasa.

Fanny juga menyampaikan bahwa meski makan malam disajikan secara buffet, namun tim restaurant dengan senang hati mengambilkan makanan yang anda pilih.

Hal ini, lanjut dia, dilakukan untuk menghindari kontak fisik antar tamu melalui peralatan makanan.

Seluruh tamu yang hendak makan malam di Hotel Santika BSD Teraskota juga diwajibkan untuk tetap memakai masker dan diperbolehkan melepaskan masker saat hendak makan ataupun minum.

Paket Chinese New Year Buffet Dinner ini ditawarkan dengan harga Rp 175.000 nett/orang dan diadakan di Parigi Restaurant, tanggal 31 Januari 2022 pukul 18.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Ada promo buy 10 get 1 free dan aka nada lucky angpao juga loh! Paket makan malam ini sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui telepon ke 021-22235999 atau whatsapp ke 081316065913.