Hotel-Hotel Accor Wilayah Jakarta dan Sekitarnya Gelar Business Showcase Pertamanya Tahun 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hotel-hotel Accor di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor & Ciawi memulai tahun ini dengan menyelenggarakan acara Business Showcase pertamanya pada 25 Januari 2022, di Pullman Jakarta, Central Park. Acara networking ini mengundang top klien dan mitra bisnis hotel-hotel dalam sesi yang menghibur berjudul “The Accor Islands” dan mengambil inspirasi dari Pirates of the Carribean.

Sebanyak 42 hotel Accor berpartisipasi dalam acara tersebut, tersebar di delapan booth pameran bertema “pulau”. Delapan “stan pulau” mewakili berbagai brand Accor, yakni ibis Budget, ibis, ibis Styles, Mercure, Novotel, Grand Mercure, Pullman, Swissôtel, Fairmont, dan Raffles.

Para tamu dipersilakan untuk mengunjungi stan untuk mendapatkan info dan penawaran terkini hotel, mulai dari paket hotel yang baru, manfaat, fasilitas, hingga protokol kesehatan, serta keamanan hotel yang selaras dengan kebijakan dan peraturan pemerintah terkait dengan pandemi saat ini.

“Setelah hampir dua tahun memasuki pandemi, kegiatan bisnis telah mulai kembali secara bertahap dan orang-orang ingin kembali bepergian. Merupakan tanggung jawab kami sebagai pelaku bisnis perhotelan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan lingkungan yang aman dan membuat para tamu dapat mengunjungi kami dengan nyaman,” ungkap Michel Vivier, Senior Vice President Operations Accor Indonesia dan Malaysia.

“Dengan Business Showcase yang kami adakan secara langsung dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kami ingin menyampaikan bahwa kami siap dan yakin menyambut para tamu. Accor Business Showcase ini juga memberikan kesempatan bagi hotel-hotel Accor di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk bertemu kembali dengan klien dan mitra bisnis mereka yang berharga dan sebagai apresiasi atas dukungan dan loyalitas mereka,” Adi Satria, Senior Vice President Operations and Government Relations Accor Indonesia dan Malaysia menambahkan.

Untuk keamanan dan kenyamanan peserta, tempat acara berlangsung telah menerapkan langkah-langkah ketat dan telah disertifikasi oleh INDOnesia CARE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability audit) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta protokol dan standar ALLSAFE Accor. Standar ALLSAFE telah dikembangkan dan diperiksa oleh Bureau Veritas, pemimpin dunia dalam pengujian, inspeksi & sertifikasi kebersihan. Label ALLSAFE mewakili komitmen Accor untuk menegakkan standar tinggi ini di semua hotel dan didukung oleh kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat.