6 Referensi Lokasi Pernikahan Romantis #DiIndonesiaAja, Dijamin Memorable!

TRIBUNNEWS.COM - Identik sebagai bulan penuh cinta, Februari juga menjadi momen yang tepat untuk membahas persiapan pernikahan dengan kekasih.

Sebagai momen sakral dalam hidup, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam mewujudkan pernikahan impian bersama pasangan. Mulai dari seserahan, fitting baju, menyusun daftar tamu undangan, hingga menentukan lokasi pernikahan yang tak terlupakan.

Nah, dengan berbagai destinasi menarik #DiIndonesiaAja, sebenarnya banyak pilihan lokasi pernikahan romantis sekaligus instagramable yang bisa kamu pertimbangkan, lho!

Terlebih, dengan konsep intimate wedding yang juga menjadi pilihan tepat, banyak lokasi #WonderfulIndonesia yang sudah tersertifikasi Clean, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dari Kemenparekraf, sehingga acara pernikahan pun dapat berlangsung dengan nyaman dan aman meskipun di tengah pandemi.

Sebagai referensi untuk lokasi pernikahan impianmu, berikut 6 venue pernikahan #DiIndonesiaAja yang tidak hanya romantis tetapi juga memiliki pemandangan indah. Untuk melihat rekomendasi lokasi lainnya, kamu juga bisa menemukannya di akun instagram @pesonaid_travel dan akun tiktok @pesonaindonesiaofficial, jangan lupa follow, ya!

1. Museum Bank Indonesia, DKI Jakarta

Museum Bank Indonesia (Shutterstock)

Punya pernikahan impian dengan konsep klasik? Museum Bank Indonesia bisa jadi tempat yang sangat sesuai dengan tema pernikahan kamu.

Gedung dengan arsitektur khas Eropa nan megah ini memiliki dua area yang dapat disewa untuk lokasi pernikahan, yaitu area outdoor di Gedung Heritage Bank Indonesia Wedding dan di gedung Museum Bank Indonesia.

Tak hanya sebagai tempat dengan nilai sejarah yang tinggi bagi bangsa Indonesia, lokasi yang satu ini juga bisa menjadi tempat kamu mengukir sejarah bersama pasangan di hari pernikahan.

Selain itu, kamu juga bisa sekaligus #JelajahWisataRomantis dengan mengunjungi atau mengambil foto prewedding di tempat wisata sekitarnya seperti Taman Fatahillah.

2. Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

Sejak dibangun tahun 1850-an, Benteng Martello masih berdiri cukup kokoh di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Kamis (10/10/2019). (TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI)

Kepulauan Seribu menjadi referensi lokasi selanjutnya yang bisa kamu pilih sebagai tempat mewujudkan konsep intimate wedding impianmu. Terlebih, bentangan keindahan alam Kepulauan Seribu tak hanya memberikan pemandangan yang romantis tapi juga instagramable.

Dari sekumpulan pulau yang terletak di kawasan Pantai Utara Jakarta ini, Pulau Kelor bisa jadi venue wedding yang tepat. bahkan pasangan artis Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto pun menggelar pernikahan mereka di pulau ini, lho!

Salah satu yang membuat Pulau Kelor menarik adalah terdapatnya reruntuhan Benteng Martello yang desainnya menyerupai benteng Mortella yang terletak di Corsica, Laut Tengah.

3. Taman Lumbini, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah

Vicky Shu dan Ade Imam yang menikah di Candi Borobudur. (INSTAGRAM/vickyshu)

Pesona Candi Borobudur memang tidak diragukan lagi, apalagi jika kemegahan salah satu candi di Jawa Tengah ini bisa menjadi latar lokasi pernikahanmu. Salah satu venue yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pernikahan adalah Taman Lumbini.

Dengan pepohonan rindang dan latar belakang Candi Borobudur yang megah, Taman Lumbini dijamin menjadi lokasi pernikahan yang membuat hari bahagiamu memorable. Bahkan, Vicky Shu pun memilih venue ini sebagai tempat melangsungkan akad dan resepsi pernikahannya.

4. Plataran Bromo, Jawa Timur

Pernikahan di Plataran Bromo. (https://www.plataran.com/plataran-bromo)

Melangsungkan acara pernikahan di atas awan adalah sensasi yang dijanjikan oleh Plataran Bromo kepada setiap pengantin yang akan melangsungkan hari bahagianya di lokasi ini. Bangunan dengan arsitektur Eropa Kuno ini dijamin akan menjadi lokasi pernikahan yang tak terlupakan.

Apalagi, selain lokasinya yang istimewa, Plataran Bromo juga menawarkan fasilitas yang lengkap dan juga menghadirkan pilihan paket wedding yang bisa kamu sesuaikan dengan budget pernikahanmu. It’s time to make your dream wedding come true!

5. Villa Vedas, Bali

Acara pernikahan di Villa Vedas, Bali. (https://www.villavedasbali.com/)

Pulau Dewata Bali memang menjadi pilihan lokasi pernikahan impian banyak calon pengantin. Nah, selain memilih pantai ataupun hotel-hotel mewah, banyak juga vila di Bali yang kecil dan privat namun menawarkan fasilitas, layanan, dan panorama yang tidak kalah dengan venue-venue pernikahan lainnya.

Salah satunya adalah Villa Vedas yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Bali. Konsep intimate wedding impianmu bisa banget diwujudkan di sini karena Villa Vedas memiliki akses bebas ke pantai yang privat, suasana tenang dan romantis, serta panorama yang sanat indah ke segala arah.

6. Ayana Komodo Resort, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

AYANA Lako di'a, Ayana Komodo Resort, Labuan Bajo. (ayana.com)

Berlatarkan laut yang luas dengan gugusan pulau, Ayana Komodo Resort memiliki beberapa area yang bisa dijadikan lokasi pernikahan.

Di antaranya yaitu venue AYANA Lako di'a yang berada di atas kapal pesiar, Kukusan Terrace yang berlatarkan Pulau Kukusan, dan juga venue Naga Pier yang berlokasi di teras kayu nan luas di hamparan lautan Labuan Bajo.

Tak perlu diragukan, indahnya bentang alam Labuan Bajo tak hanya akan menjadi latar lokasi pernikahanmu tetapi juga bisa sekaligus menjadi destinasi untuk honeymoon dan #JelajahWisataRomantis bersama pasangan selesai acara pernikahan. Jadi, bisa resepsi sekaligus pelesiran, deh!

Nah, dengan pesona lokasi-lokasi #WonderfulIndonesia yang begitu istimewa, kamu juga bisa menggelar pesta pernikahan impian tanpa perlu ke luar negeri, bukan? Apalagi, dengan melangsungkan pernikahan #DiIndonesiaAja kamu juga bisa turut membantu sektor parekraf dapat untuk bangkit kembali di tengah pandemi ini.

Selain menyajikan pilihan lokasi, dengan #BeliKreatifLokal berbagai kerajinan tangan dari daerah-daerah yang menjadi venue pernikahanmu sebagai referensi souvenir pernikahan yang unik, juga turut membantu menggerakkan sektor ekonomi kreatif untuk bisa pulih.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga optimis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) akan dapat berkontribusi besar bagi kebangkitan ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini.

“Sektor parekraf berkontribusi untuk kebangkitan ekonomi di tahun 2022. Harapan kami ekonomi bangkit, lapangan kerja tercipta, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terus dengan bergerak cepat, memahami kebutuhan rakyat sekarang dengan bantuan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” ujar Sandiaga.

Selain itu, agar acara pernikahanmu dapat berjalan lancar dan tetap mengedepankan keamanan calon mempelai, keluarga serta tamu undangan, jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 6M dan melengkapi vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19 di antara orang-orang tercinta.

Pastikan juga kamu telah memilih lokasi pernikahan yang telah memenuhi sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti beberapa rekomendasi tempat yang sudah disebutkan.

Penulis: Nurfina Fitri Melina | Editor: Firda Fitri Yanda