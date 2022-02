Hobi Makan Pedas? Ini Sederet Manfaat Makanan Bercita Rasa Pedas    

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengkonsumsi makanan bercita rasa pedas ternyata tidak hanya akan memberikan sensasi 'panas' pada lidah dan mulut, namun juga berdampak baik pada kesehatan tubuh anda.

Ada sederet manfaat yang dapat diperoleh saat anda mengkonsumsi makanan pedas, mulai dari mempercepat metabolisme tubuh hingga melawan sel kanker.

Dikutip dari laman Healthline, Kamis (24/2/2022), menurut sebuah studi yang dilakukan Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention Trusted Source pada 2015 lalu, mengkonsumsi makanan pedas selama 6 atau 7 hari seminggu, bahkan walaupun hanya sekali dalam sehari, dapat menurunkan risiko kematian sebesar 14 persen.

Selain itu, mengkonsumsi makanan pedas dapat mempercepat metabolisme tubuhmu.

Data di berbagai penelitian menunjukkan bahwa rempah-rempah tertentu seperti jinten, kayu manis kunyit, paprika dan tentu saja cabai dapat meningkatkan level istirahat metabolisme dan memperlambat nafsu makan kamu.

Baca juga: Aktivis Kritik Pedas Anggaran Outfit Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang Capai Rp 150 Juta

Sehingga kamu juga bisa melakukan diet untuk kesehatan tubuhmu.

Makanan pedas yang dibumbui cabai juga dapat membantu melawan sel kanker.

Hal itu karena capsaicin, komponen aktif yang terkandung pada cabai telah terbukti memperlambat dan menghancurkan sel kanker.

Nah, kamu bisa memadukan rempah cabai ini dengan berbagai hidangan, satu diantara banyak menu yang populer diolah dengan bumbu cabai adalah ayam goreng.

Salah satu brand fast food yang menghadirkan menu seperti ini adalah Carl’s Jr.

Brand ini kembali memperkenalkan pilihan menu terbaru yang tentunya cocok bagi kamu para pecinta ayam yang menyukai sensasi rasa pedas dan gurih.Tidak hanya terasa lebih juicy dan crunchy, varian baru ini tentunya juga menawarkan paduan sensasi rasa pedas, manis dan gurih yang menyatu di lidah.

Menariknya, karena dibumbui dengan taburan bumbu spicy delight, maka saat menikmati varian baru ini, kamu tidak perlu menambahkan saus tambahan di atasnya.