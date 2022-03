Makan Sepuasnya di Traditional Barbeque Night Hotel Santika BSD Teraskota, Ada Ayam Ungkep Bakar

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN – Menikmati aneka menu barbeque makanan olahan seperti sosis mungkin sudah biasa. Anda ingin yang berbeda?

Barbequu dengan varian bahan tardisional misalnya.

Nah, varian ini pas banget lagi disajikan di Hotel Santika BSD Teraskota.

Berkonsep “Traditional Barbeque Night”, berbagai varian Barbeque Tradisional mulai dari ayam bakar ungkep, ikan mujair bakar, empal bakar, paru bakar, dan masih banyak lagi mulai dari menu pembuka hingga penutup siap memanjakan lidah anda.

Traditional Barbeque Night dihidangkan dan diracik khusus oleh Chef Deden Harmaen, Executive Chef Hotel Santika BSD Teraskota.

Berbeda dengan Barbeque Night yang banyak ditawarkan, kali ini Hotel Santika BSD ingin memberikan sesuatu yang berbeda dengan mengangkat tema Tradisional.

“Jadi, tidak hanya live cookingnya saja yang bertema tradisional, tetapi kami juga menghadirkan menu masakan tradisional lainnya seperti rujak kangkung, karedok, nasi kuning, nasi tutug oncom, soto ayam, dan masih banyak lagi” ujar Deden Harmaen kepada Tribunnews.com.

Makan Sepuasnya di Traditional Barbeque Night Hotel Santika BSD Teraskota

“Setiap hari Rabu selama bulan Maret 2022, mulai pukul 18.00 WIB – 21.00 WIB, tamu dapat dengan sepuasnya menyantap hidangan all you can eat Traditional Barbeque sambil menikmati Live Music di The Kunciran, area outdoor terbaru milik Hotel Santika BSD Teraskota” ujar Public Relations Hotel Santika BSD Teraskota, Fanny Ratnasari.

Konsep pelayanannya, seluruh hidangan akan live cooking barbeque bersama para Chef andalan Hotel Santika BSD, namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Tim Hotel akan mengambilkan aneka hidangan yang tamu pilih untuk menghidari kontak fisik antar tamu melalui peralatan makanan.

Semua menu pada Traditional Barbeque Night dipilih dari bahan berkualitas dan dijamin kelezatannya ini bisa dinikmati sepuasnya dengan harga IDR 200.000 nett/pax.

Ada juga promo buy 5 get 1 loh! Cocok banget nih untuk kamu barbeque bersama dengan keluarga maupun kerabat.

Untuk informasi dan reservasi silahkan menghubungi 021-22235999 atau whatsapp ke 089680088990. Booking sekarang, slot terbatas!