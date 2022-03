Nonton MotoGP? Ini Itinerary 2 Hari 1 Malam untuk Wisata Seru di Sekitar Sirkuit Mandalika!

TRIBUNNEWS.COM - Ajang balap motor bergengsi di dunia, MotoGP, akan digelar pada 18-20 Maret 2022 mendatang, tepatnya di Sirkuit Internasional Mandalika, Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Animo masyarakat terhadap event internasional ini begitu ramai, terbukti dalam dua bulan terakhir beberapa kelas tiket ludes terjual, tak terkecuali kelas VIP.

Jika kamu adalah salah satu yang menonton MotoGP di Mandalika nanti, tentu tak afdal jika tak meluangkan waktu untuk berlibur di sana.

Apalagi, Mandalika terletak di Pulau Lombok yang dikelilingi oleh destinasi wisata yang memukau. Ada banyak aktivitas liburan seru di Lombok yang tidak boleh kamu lewatkan.

Jadi, tak hanya menyaksikan rider favoritmu berlaga, kamu juga bisa sekalian refreshing dan menjajal destinasi wisata prioritas #WonderfulIndonesia ini. Ajak pasangan, teman-teman, dan keluarga agar lebih seru!

Itinerary 2 hari 1 malam di Mandalika

Sebagai rekomendasi, berikut itinerary atau rencana perjalanan seru yang bisa kamu lakukan selama 2 hari 1 malam di sekitar Mandalika. Tepatnya sebelum hari H event MotoGP 2022 dan saat hari H MotoGP 2022.

Tersedia juga list hotel yang bisa kamu pilih untuk istirahat yang nyaman dan menyenangkan.

Untuk rekomendasi wisata lainnya agar bisa masuk ke itinerary kamu di hari selanjutnya, yuk follow akun Instagram @pesona.indonesia dan TikTok @pesonaindonesia.

• Hari 1: Kamis, 17 Maret 2022 (H-1 sebelum MotoGP)

Pukul 06.00: Jogging atau bersepeda dari Pantai Kuta hingga ke Bukit Seger.

Pemandangan Bukit Seger. (TribunLombok/Sinto)

Yuk, bangun pagi-pagi benar untuk menikmati udara segar Mandalika! Kamu bisa bangun pagi untuk berolahraga, seperti jogging atau bersepeda, dari Pantai Kuta hingga ke Bukit Seger.

Jadi, setelah puas meresapi panorama matahari terbit di Pantai Kuta, kamu bisa mengunjungi Bukit Seger yang megah, di mana kamu juga bisa sekaligus melihat agungnya Sirkuit Internasional Mandalika dari atas.

Pukul 08:00: Sarapan ala Mediterania di El Bazar Cafe & Restaurant.

Setelah lelah berolahraga, saatnya menikmati santap sarapan ala Mediterania yang bisa kamu nikmati di El Bazar Cafe & Restaurant, hanya 4,9 kilometer perjalanan darat dari Bukit Seger.

Restoran ini adalah salah satu yang unik di Mandalika. Mengombinasikan nuansa khas Maroko dan atmosfer tropis Lombok, El Bazar Cafe & Restaurant menawarkan menu sarapan, makan siang, sampai dinner yang otentik dan beragam.

Pukul 10.00: Berwisata ke Danau Biru, menikmati panorama danau berwarna biru jernih.

Sudah sarapan dan kenyang, saatnya memulai petualangan seru! Sekitar 50 kilometer dari El Bazar Cafe & Restaurant, atau sekitar 1,5 jam perjalanan, kamu akan sampai di Danau Biru yang terletak di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.

Kamu akan terpana menyaksikan refleksi birunya langit di Danau Biru yang sangat menenangkan. Di sini, kamu bisa bermain atau berenang di hamparan biru air yang sejuk. Tersedia fasilitas kano yang bisa dimanfaatkan bersama teman atau kerabat.

Ada spot foto ayunan dengan latar belakang gradasi tepi air danau dan hutan, bisa untuk menambah stok foto di feed Instagram.

Pukul 13:00: Berkunjung ke Desa Wisata Sade.

Sekitar 1 jam 15 menit atau 45 kilometer, yuk kembali pulang ke arah Mandalika! Kamu bisa mampir ke Desa Wisata Sade. Desa wisata ini menyimpan tradisi yang kuat, mulai dari rumah adat Suku Sasak hingga para pengrajin kain tenun Sasak.

Di Desa Wisata Sade, kamu juga bisa menyantap makan siang secara lesehan sambil mengudap makanan khas Lombok.

Namun, yang tak boleh dilewatkan tentunya adalah menyaksikan langsung produksi kain tenun Sasak dari para penenun. Beli langsung untuk oleh-oleh juga ide bagus! Jika berminat, kamu juga bisa menjajal langsung proses menenun kain, lho!

Pukul 17.00: Trekking sambil melihat matahari terbenam di Bukit Merese.

Bukit Merese. (Shutterstock)

Bukit Merese bisa menjadi sajian pandangan yang eksotis dengan rumput hijau memenuhi permukaannya. Di sini kamu bisa trekking atau jalan santai mengitari hamparan rumput yang luas sambil menikmati lautan biru di sekelilingmu.

Bukit ini terletak di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, berjarak sekitar 19,3 kilometer dari Desa Sade. Mengunjunginya pada saat senja adalah saat yang tepat, sebab kamu bisa menyaksikan matahari terbenam yang sangat memesona.

Pukul 19:00: Makan malam di Kemangi Bar and Kitchen.

Untuk makan malam, kamu bisa mengunjungi Kemangi Bar dan Kitchen. Restoran ini menghadirkan suasana tropis modern dengan sentuhan desain lokal budaya Sasak yang kental, restoran ini pilihan yang tepat untuk bersantai setelah seharian jalan-jalan.

• Hari 2: Jumat, 18 Maret 2022 (Hari H MotoGP)

Pukul 07.00: Menikmati sarapan di hotel

Sebelum kembali jalan-jalan ke wisata alam di sekitar Mandalika kamu bisa menikmati sarapan di hotel terlebih dahulu. Banyak hotel di sekitar Sirkuit Mandalika yang sudah memasukkan sarapan ke dalam paket harga kamar per malam mereka.

Pukul 08.00: Beach-hopping ke pantai-pantai eksotis sekitar Mandalika.

Pantai Mawi. (Shutterstock)

Setelah sarapan di hotel, saatnya menelusuri keistimewaan pantai-pantai di sekitar Mandalika alias beach-hopping! Kamu bisa lakukan beragam aktivitas seru dan menantang, seperti bersantai dulu di pantai pasir putih Selong Belanak yang asri dan bersih, snorkeling di Pantai Aan, hingga berselancar air di Pantai Mawi.

Oh ya, pantai-pantai di Mandalika juga menawarkan banyak spot kuliner. Jadi, kamu bisa sekalian menyantap makan siang di sana sebelum kembali ke hotel.

Pukul 12.00: Bersiap menonton MotoGP

Oke, saatnya mengemas barang untuk siap-siap menonton perhelatan MotoGP 2022! Jika kamu tak memperpanjang masa liburanmu di Lombok atau ingin pindah ke hotel yang lain, ini berarti saatnya check out dari hotel.

Pukul 14:00: Menonton MotoGP Mandalika 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit

Tepat pukul 14.00 siang kamu bisa menonton MotoGP Mandalika 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit. Inilah yang kamu tunggu-tunggu: menjadi saksi sejarah perhelatan MotoGP di salah satu sirkuit terindah di dunia!

Pukul 17:00: Bersantai hingga menikmati matahari terbenam di Pantai Areguling

Ini adalah wisata alam yang akan jadi penutup hari keduamu di Mandalika. Sekitar 12,5 kilometer dari Sirkuit Internasional Mandalika atau 30 menit perjalanan, kamu bisa bersantai sambil menikmati matahari terbenam di Pantai Areguling di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut.

Pantai Areguling adalah salah satu pesona tersembunyi di sekitar Mandalika. Banyak bebatuan yang menjulang tinggi dan besar-besar yang terbentuk dari erosi air laut, sangat cantik untuk stok foto. Jika sempat, jangan lupa menyaksikan sunset dari tepi pantainya, ya!

Pukul 19.00: Nongkrong sambil makan malam di KRNK Bar and Restaurant

Menu Pizza jadi andalan KRNK. (Laman Facebook KRNK Lombok)

Saatnya makan malam di KRNK Bar and Restaurant yang berlokasi di Kuta, Kecamatan Pujut, sekitar 7 kilometer dari Pantai Areguling. KRNK Bar and Restaurant adalah sebuah tempat makan dengan suasana yang hipster dan friendly dengan santapan yang lezat plus harga juga terjangkau.

KRNK terkenal dengan burger dan pizza sebagai menu andalannya. Jadi tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak juga bisa menikmati kudapan di sini.

Itulah itinerary 2 hari 1 malam untuk berlibur di sekitar Sirkuit Mandalika. Kini, saatnya melihat rekomendasi hotel di sekitar Sirkuit Internasional Mandalika. Tenang saja, banyak hotel super nyaman dengan fasilitas mewah untuk kenyamanan berlibur di Mandalika.

Jivana Resort. (jivanaresort.)

1. Jivana Resort. Penginapan mewah yang berlokasi di Jalan Raya Kuta ini memberikan suasana yang tenang dan santai untuk para pengunjung. Lanskap tropis dan pohon-pohon palem yang rindang, membuat kamu sejenak lupa dengan kesibukan kota.

2. Sikara Resort Hotel. Kamu juga bisa jajal Sikara Resort Hotel yang sempat diunggah oleh salah satu rider MotoGP, Remy Gardner.

3. Lavella Villas. Penginapan satu ini menawarkan konsep bebas rokok, lengkap dengan minibar dan kolam renang. Lavella Villas juga ada dua pilihan, yakni apartemen atau bungalow, bisa disesuaikan dengan budget atau selera kamu.

4. Pipe Dream Villas. Dengan lokasi strategis dan fasilitas yang komplit, Pipe Dream Villas jadi salah satu hotel yang bisa kamu jajal. Kolam renang luas, taman untuk bersantai dan live music ketika malam hari, membuat kamu sangat betah dan nyaman.

Nah, itulah rekomendasi itinerary dan juga hotel ketika kamu mampir liburan ke Mandalika saat menonton MotoGP 2022.

Selain mendukung perhelatan MotoGP Mandalika 2022 dan liburan #DiIndonesiaAja, kamu juga secara tidak langsung membantu sektor parekraf kembali menggeliat di tengah pandemi. Tidak hanya itu, untuk membantu para UMKM lokal, kamu juga bisa #BeliKreatifLokal produk-produk ekraf khas Lombok.

Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mengajak para pelaku ekonomi dan kreatif di Mandalika untuk tidak mematok harga tak wajar terhadap wisatawan yang hendak menonton perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika.

"Karena MotoGP tidak hanya tahun ini, tiap tahun mudah-mudahan berkelanjutan. Jangan sampai kita getok bikin orang kapok," ujar Sandiaga saat Weekly Press Briefing Kemenparekraf, Senin (21/2/2022).

Pada saat bersamaan, Kemenparekraf juga tengah melakukan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Harapannya, upaya ini kelak dapat menghasilkan pelayanan yang terbaik terhadap para wisatawan, domestik maupun mancanegara.

"Pembinaanlah yang akan kita hadirkan karena lebih dua tahun pelaku pariwisata mendapat tekanan karena pandemi," kata Sandiaga.

Sambil merancang itinerary selama liburan #DiIndonesiaAja di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, jangan lupa untuk tetap giat menerapkan protokol kesehatan 6M dan melengkapi vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19, ya!. Hal ini membuat liburan ke destinasi wisata #WonderfulIndonesia akan jadi kian puas!

Tidak lupa, ga terutama yang cuma dirumah, bisa mengikuti aktivitas seru seperti mengikuti Kuis PUKIS (Pesona Punya Kuis) yang diadakan setiap dua minggu sekali di hari Selasa, membagikan merchandise dan uang tunai jutaan rupiah.

Follow akun Instagram @pesona.indonesia dan akun TikTok @pesonaindonesia untuk informasi lebih lanjut seputar Kuis PUKIS (Pesona Punya Kuis) dan info parekraf menarik lainnya!

Penulis: Matheus Elmerio Manalu | Editor: Bardjan