Lezatnya Gerobak Mie Indonesia Bikin Goyang Lidah Warga Argentina

Gerobak mie Indonesia menjadi pusat stand kuliner Indonesia bertajuk Indonesia Spice Up the World, atau dalam bahasa setempat, Indonesia le da Sabor al Mundo di Bazaar ASEAN, Plaza Barrancas de Belgrano, Kota Buenos Aires, Argentina, Minggu (26/6/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, BUENOS AIRES - Ribuan orang yang memadati Plaza Barrancas de Belgrano di Kota Buenos Aires, mendapat kesempatan untuk mencicipi masakan khas Indonesia.

Gerobak mie bertuliskan Indonesia menjadi pusat stand kuliner Indonesia bertajuk “Indonesia Spice Up the World”, atau dalam bahasa setempat, “Indonesia le da Sabor al Mundo”.

'Indonesia Spice Up the World' adalah program Pemerintah Indonesia yang sedang digencarkan di seluruh dunia.

Menurut Duta Besar RI Buenos Aires, Niniek K. Naryatie, promosi kuliner Indonesia di Argentina dimaksudkan untuk meningkatkan demand agar masakan Indonesia semakin banyak dikenal warga Argentina.

"Ke depan, diharapkan semakin banyak ekspor pangan olahan dari Indonesia, terutama bumbu rempah," ujar Ninek dalam pernyataannya lewat KBRI Buenos Aires, Senin (27/6/2022).

KBRI menyebut banyak pengunjung ingin mencicipi tempe. Walaupun Argentina merupakan penghasil kedelai ketiga terbesar di dunia, makanan olahan dari kedelai yang difermentasikan belum banyak ditemui di Argentina.

"Dewi Daryana, pemilik katering IndoDewi yang telah beberapa kali ikut serta dalam kegiatan serupa menyuguhkan masakan Indonesia berupa mie ayam, kari tempe, dan keripik tempe," sebut KBRI.

Kopi khas Indonesia juga meramaikan stand Indonesia Spice Up the World.

Bekerja sama dengan Daniel Cifuentes, peraih penghargaan barista terbaik Argentina tahun 2012, Indonesia menyajikan kopi Toraja dan Mandailing dengan gaya espresso yang ternyata banyak diminati pengunjung.

Rendang dan ragam sate Nusantara juga membuat antrean panjang. Ada Sate Komoh khas Jawa Timur, Sate Ayam Ponorogo dan Sate Kambing yang populer di Indonesia.

"Banyak pula jajanan pasar seperti wingko, martabak, tahu isi, onde-onde, putu ayu, talam ubi, dan kue ku. Hampir semua makanan ludes sebelum acara selesai,"

Tahun ini, Indonesia Spice Up the World hadir di ASEAN Bazaar, festival tahunan yang diadakan ASEAN Committee in Buenos Aires (ACBA) untuk mengenalkan ASEAN di Argentina.

Selain menikmati kuliner Indonesia, pengunjung juga bisa menyaksikan pertunjukan angklung, yang telah tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia.