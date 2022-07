Candi Borobudur dan Piramida Giza Tidak Masuk 7 Keajaiban Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, saat ini tak masuk ke daftar terbaru 7 Keajaiban Dunia.

Gagasan 7 Keajaiban Dunia atau New 7 Wonders of The World bermula dari usulan yayasan asal Swiss, New Open World Coorporation (NOWC) pada tahun 2000.

Mengutip Kompas.com, NOWC pada 2004 melakukan pemungutan suara yang mengambil 100 juta orang di seluruh dunia, untuk memilih 176 nominasi 7 Keajaiban Dunia.

Di nominasi tersebut, ada nama Candi Borobudur di Magelang dan Sawah Terasering Tagallalang.

Namun, setelah penyaringan menjadi 77 dan diperas lagi menjadi 21 nominasi, keduanya tak masuk dalam daftar.

Tak hanya itu, Piramida Giza di Mesir dan Acropolis di Yunani pun tak masuk ke daftar baru 7 Keajaiban Dunia.

Pemungutan suara atau voting ini juga banyak dikritik karena NOWC hanya mengenalkan tempat-tempat terkenal yang diketahui banyak orang.

UNESCO selaku Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih tidak ikut campur.

UNESCO hanya membantu sebuah negara untuk mengidentifikasi, melestarikan, dan melindungi Warisan Dunia.

Mengutip Britannica, pada 2007 di Lisbon, Portugal, 7 Keajaiban Dunia versi NOWC diumumkan.

7 Keajaiban Dunia tersebut yakni:

1. Tembok Besar China (Great Wall of China)

2. Chichen Itza, Meksiko

3. Petra, Yordania

4. Macchu Picchu, Peru

5. Patung Yesus Kristus, Brasil (Christ the Redemer)

6. Colosseum, Italia

7. Taj Mahal, India

(Tribunnews.com, Renald)