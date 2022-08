Menikmati Karya Seniman Lokal di Sudut Instagrammable, Bisa Sambil Main Sepatu Roda Juga

Mall of Indonesia (MOI) kembali menghadirkan event dan program yang dipadukan dengan kreativitas dan seni untuk pengunjung setianya bertajuk Creativity Through Art.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghabiskan akhir pekan di tempat yang menyenangkan di mall?

Ya, tak sekadar makan atau berbelanja, sudut kreasi di mall di Jakarta Utara ini bisa jadi pilihan.

Mall of Indonesia (MOI) kembali menghadirkan event dan program yang dipadukan dengan kreativitas dan seni untuk pengunjung setianya bertajuk Creativity through art!

Pusat perbelanjaan dan gaya hidup yang secara strategis terletak di area residensial Kelapa Gading, Jakarta Utara ini bekerjasama dengan Line Friends dan MoJa menghadirkan The First Interactive Pop Up Skate “Somewhere over the rainbow” dalam rangkaian event Color Out!

Gelaran ini dimulai sejak 29 Juli hingga 28 Agustus 2022.

The First Interactive Pop Up Skate ‘Somewher Over The Rainbow’ merupakan salah satu Instagrammable Spot di Jakarta yang wajib dikunjungi bersama keluarga, teman dan kerabat terdekat untuk bermain dan mengabadikan moment di beberapa spot instalasi yang disajikan oleh Line Friends & BT21 dengan sentuhan dekorasi yang dikemas oleh MoJA Museum.

Untuk memasuki arena tersebut dikenakan biaya masuk sebesar Rp 65.000 (weekdays) dan Rp 85.000 (weekends).

Tidak hanya itu, bagi para penggemar Line Friends dan BT21 juga dapat menemukan berbagai jenis official merchandise dengan pilihan produk mulai dari stationery, tote bag, boneka dan berbagai produk menarik lainnya dengan beragam promo.

Rangkaian event Color Out! juga memanjakan pengunjung setia MOI dengan menampilkan Digital Art & Pop Art Installation karya seniman lokal Indonesia bertemakan ‘Wave To The North - Dive into the Diverse Colors of Young Artists’ yang bekerjasama dengan Indo Seni yang akan berlangsung pada tanggal 14 - 28 Agustus 2022.

“Melalui event Color Out! Mall of Indonesia berharap dapat terus memberikan ruang dan menjadi sarana bagi seniman lokal Indonesia untuk menampilkan karya terbaik anak bangsa serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk bereksplorasi dan mengekspresikan diri dengan berbagai kegiatan melalui art & creativity yang disuguhkan,” ungkap Wahyu Setiadi Nugroho selaku Marketing Communication Manager - Mall of Indonesia (MOI).

Selain itu, pengunjung MOI juga dapat menikmati berbagai kegiatan Creative Competition yang bekerjasama dengan komunitas kreatif di Jakarta setiap akhir pekan.

Bertepatan dengan Indonesia Shopping Festival 2022 yang berlangsung 11 - 21 Agustus 2022 mendatang, MOI juga turut serta memberikan penawaran khusus dan menarik dari seluruh tenant Mall of Indonesia.