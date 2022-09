Chef Yurii Kovryzhenko Perkenalkan Kuliner Ukraina, dari Sup Borsch hingga Chicken Kyiv

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Chef Yurii Kovryzhenko memperkenalkan kuliner dari negeri asalnya Ukraina, pada masyarakat Jakarta, dalam kegiatan 'Hall of Tastes' di Jakarta's Best Buffet - Seasonal Tastes dan Moët & Chandon Champagne Lounge pada 11-12 September 2022.

Menu yang dibawakan Chef Yurii antara lain hidangan pembuka Lightly salted herring carpaccio, hidangan utama Chicken Kyiv, Stuffed zucchini flowers, dan sup Borsch, hingga hidangan penutup berupa Honey Cake.

Dihidangkan juga makanan ringan khas negeri ‘Keranjang Roti’ tersebut berupa Canape dengan varian, Pate of porcini mushrooms, Herring mousse with beetroot cream, dan Chicken liver pate with onion marmalade.

Pada kegiatan tersebut, Yurii Kovryzhenko berkolaborasi dengan Executive Chef The Westin Jakarta Daniel Kuser.

Bukan hanya memperkenalkan tradisi kuliner bangsa Ukraina, melalui acara ini Chef Yurii ingin mengetuk kemanusiaan untuk berbela rasa terhadap penjajahan yang masih terjadi.

“Kami sangat gembira, diplomat kuliner kami, Chef Yurii Kovryzhenko meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang padat untuk menyapa masyarakat Indonesia. Kami berharap, kegiatan ini mampu memberikan wawasan lebih baik tentang bangsa Ukraina,” tutur Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin, Sabtu (10/9/2022).

Chef Yurii Kovryzhenko adalah koki terkenal Ukraina, diplomat gastro, dan presenter TV yang saat ini berbasis di London, Inggris.

Di London, Chef Yurii membuka restoran bergenre neo bistro Mriya (the Dream) yang dibuka pada 31 Agustus 2022.

Dalam upaya membantu para pendatang baru di London ini, Chef Yurii Kovryzhenko dan partnernya Olga Tsybytovska mengelola restoran Mriya yang berada di wilayah Brompton Road, London di dijalankan oleh para pengungsi Ukraina.