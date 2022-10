Mercure Convention Center Ancol Jadi Salah Satu Pelopor Sistem Osmosis Tanpa Botol Plastik

TRIBUNNEWS.COM - Momen 28 Oktober 2022 menjadi hari yang bersejarah bagi Mercure Convention Center, Ancol - Jakarta.

Sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun ke- 17 sekaligus memperingati hari Sumpah Pemuda, hotel jaringan Accor ini mendeklarasikan komitmen untuk melestarikan alam dengan menghapus penggunaan air minum dalam kemasan plastik sekali pakai.

Komitmen ini turut mendukung kampanye grup Accor yaitu No More Single Use Plastic. Accor menargetkan dapat menghapus penggunaan plastik sekali pakai di seluruh hotel jaringannya pada Desember 2022.

Mercure Convention Center, Ancol - Jakarta berupaya mendukung program ini dan selalu bekerja sama bersama para stakeholder dan pemerintah untuk mewujudkan kampanye ramah lingkungan tersebut. Salah satu bentuk komitmen hotel ditandai dengan peluncuran Drinking Water System dengan nama Free 2 Flow yang merupakan pengolahan air berbasis Reverse Osmosis.

Peluncuran ini menjadikan Mercure Convention Center, Ancol - Jakarta sebagai salah satu hotel pelopor di jaringan hotel Accor Jakarta yang menggunakan teknologi Reverse Osmosis tanpa menggunakan botol plastik.

Selain dapat menjadi solusi dalam mengurangi sampah plastik secara signifikan di kawasan hotel, adanya sistem ini dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari emisi logistik air minum dalam kemasan.

Pembuatan alat ini bekerja sama dengan PT P.I.P.A (Pran Indo Permata Abadi) yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

Drinking Water System dinilai memiliki rantai ekonomi sirkular yang cukup signifikan dalam menekan limbah. Air yang diambil dari PDAM dialirkan ke pipa dan melalui beberapa tahap sterilisasi sehingga menghasilkan air yang steril dan siap minum.

Air minum tersebut dikemas pada botol kaca maupun galon dan disegel lalu didistribusikan secara langsung di kamar dan ruang meeting. Selain efisien dan ramah lingkungan, alat ini memiliki kapasitas produksi hingga 6000 liter air minum per hari dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Dengan total kamar 438 dan15 ruang meeting yang efektif, Mercure Convention Center, Ancol - Jakarta membutuhkan setidaknya 4000 liter air minum per hari.

Drinking Water System menggunakan sistem BLUWATER Reverse Osmosis (RO) terbaru dari Swedia dengan output air bersih dan higienis sesuai standar internasional. Dengan adanya alat ini diperkirakan dapat menghapuskan lebih dari 500,000 sampah botol plastik sekali pakai per tahun di Mercure Convention Center, Ancol - Jakarta.

“Kami berupaya untuk menghapus sampah plastik sekali pakai di hotel ini dengan berbagai solusi yang kami jalankan salah satunya yaitu melalui Drinking Water System. Kami melakukannya secara bertahap dan terus mengupayakan hal ini. Saat ini sudah sekitar 85 persen kamar yang menggunakan botol kaca,” ucap Sebastien Marty, General Manager, Mercure Convention Center, Ancol - Jakarta Jakarta. (*)