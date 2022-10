Ingin Liburan ke Hong Kong Makin Memorable? 5 Destinasi Ini Wajib Masuk Itinerary!

TRIBUNNEWS.COM - Selain negara-negara di kawasan ASEAN, Hong Kong menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, Hong Kong tidak berdiam diri dan terus mengembangkan sektor pariwisatanya, termasuk membuka dan menawarkan destinasi dan atraksi baru di Hong Kong.

Nah, agar perjalananmu ke Hong Kong nanti makin memorable, penting untuk mengatur destinasi wisata yang akan kamu cantumkan dalam itinerary kamu.

Sebagai referensi, berikut beberapa destinasi dan aktivitas untuk dilakukan, baik untuk yang sudah pernah ataupun baru pertama kali berkunjung ke Hong Kong.

1. Ayo naik Peak Tram!

Peak Tram Hong Kong.

Peak Tram merupakan kereta kabel tertua di Asia yang menjadi salah satu tujuan wisata terpopuler di Hong Kong. Setelah menjalani proses renovasi, moda transportasi klasik yang beroperasi sejak 1888 sudah kembali beroperasi normal dengan berbagai peningkatan layanan.

Peak Tram beroperasi mulai pukul 7 pagi sampai 10 malam, berangkat dengan jarak keberangkatan tiap 15–20 menit, dan berjalan dari Peak Tram Lower Terminus di Central sampai Peak Tram Upper Terminus di The Peak.

Selain menghadirkan pemandangan spektakuler sepanjang perjalanan, kamu juga bisa mengunjungi lima zona wisata lainnya, yaitu Eye of Infinity, The Beating Heart, An Icon is Born, Once Upon a Tram, dan Go Wild at The Peak.

Tak sampai di situ, di beberapa tingkat di atas stasiun Peak Tram kamu juga bisa menikmati pemandangan menakjubkan dari titik tertinggi kota Hong Kong di Sky Terrace 428, The Peak Tower.

2. Mengunjungi lokasi karya seni kelas dunia

Hong Kong Museum of Art

Salah satu museum yang wajib dikunjungi wisatawan adalah Hong Kong Museum of Art (HKMOA). Museum seni publik pertama di Hong Kong ini memamerkan lebih dari 17.000 barang antik, termasuk barang antik Tiongkok buatan zaman Neolitikum dan karya seni oleh para seniman ternama.

Selain HKMOA, M+ yang merupakan bagian dari West Kowloon Cultural District juga menjadi pilihan museum terkemuka di Hong Kong yang bisa kamu kunjungi.

Pada gedung canggih yang dirancang oleh perusahaan arsitektur Swiss, Herzog & de Meuron, M+ memamerkan seni visual, rancangan dan arsitektur serta gambar bergerak dari abad ke-20 dan ke-21.

Tak hanya kedua museum tersebut, bagi kamu pencinta seni dan budaya, Hong Kong Tourism Board juga merekomendasikan beberapa destinasi lainnya seperti Xiqu Centre, Hong Kong Palace Museum, serta Tai Kwun Centre of Art and Culture.

3. Nikmati wisata alam di Shing Mun Reservoir

Shing Mun Reservoir.

Jika ingin menikmati wisata alam sekaligus healing dan memacu adrenalin, Shing Mun Reservoir bisa menjadi destinasi yang sangat tepat. Shing Mun Reservoir merupakan lokasi pendakian populer yang memiliki jalur trek mendaki cukup mudah, bahkan bisa dilalui oleh anak-anak.

Menariknya lagi, bagi pencinta sejarah, kamu juga bisa melihat sisa-sisa pertahanan lereng saat Perang Dunia Kedua dengan menyusuri War Relics Trail (Jalur Trail Relik Perang), lho!

Nah, selain Shing Mun Reservoir, terdapat beberapa pilihan wisata alam lainnya yang juga bisa kamu kunjungi untuk healing menenangkan pikiran seperti menjelajahi Hong Kong UNESCO Global Geopark yang kaya akan warisan alam dan juga pemandangan menakjubkan.

4. Asyiknya sepedaan selama 6 jam

“Super Bike Track”

Bersepeda dengan pemandangan yang memanjakan mata menjadi kegiatan menarik yang bisa kamu lakukan saat berlibur ke Hong Kong. Kamu bisa mencoba jalur bersepeda “Super Bike Track” 60km yang menghubungkan Tuen Mun dan Ma On Shan di New Territories.

Dalam rute bersepeda yang membutuhkan waktu tempuh perjalanan 6 jam ini, kamu bisa menikmati berbagai keindahan alam dan juga melewati berbagai bangunan bersejarah di Hong Kong.

5. Seru-seruan di Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland

Ah, Hong Kong Disneyland! Tak lengkap rasanya jika kamu tidak memasukkan destinasi wisata yang satu ini dalam itinerary perjalanan kamu ke Hong Kong.

Hong Kong Disneyland telah mengalami perombakan dari Sleeping Beauty Castle menjadi Castle of Magical Dreams dan telah resmi dibuka pada November 2020 lalu. Kastil ini didesain ulang untuk memberi penghormatan kepada 12 Putri Disney dan 2 Ratu dari serial Frozen.

Tak hanya itu, Hong Kong Disneyland juga memperkenalkan pertunjukan kembang api baru yang spektakuler yaitu “Momentous”.

Dengan berkunjung ke sini, kamu bisa bernostalgia dengan puluhan karakter Disney Animation dan cerita Pixar termasuk “Dumbo,” “The Lion King,” “Peter Pan,” “Frozen,” “Zootopia,” “Coco,” “Up,” “Tangled” dan masih banyak lagi!

Hong Kong Tourism Board

Nah, sudah masukkan semua destinasi di atas dalam rencana perjalanan kamu ke Hong Kong nanti? Seluruh destinasi menarik tersebut merupakan rekomendasi dari Hong Kong Tourism Board. Jadi, pastinya kamu akan mendapatkan berbagai “Petualangan Baru Setiap Saat” saat berkunjung ke Hong Kong.

Yuk, ajak orang-orang tercinta untuk rencanakan liburan ke Hong Kong yang penuh kejutan baru!

