A Soulful Celebration, in A Class of Its Own at Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Musim perayaan Natal dan Tahun Baru telah tiba. Manjakan diri anda Bersama orang-orang tesayang untuk menikmati berbagai macam koleksi penawaran ekslusif kami selama Festive Season ini berlangsung.

Sepanjang Festive Season Period ini, ornament-ornament bernuansa Merah, Hijau dan Gold akan menghiasi Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa Jakarta dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Sebuah pohon Natal dengan berhiaskan dekorasi yang mempesona akan ditempatkan di area lobby hotel yang ikonik untuk dapat menambah kemeriahan di bulan yang penuh dengan keceriaan ini, dengan harapan para tamu dapat merasakan kemeriahan dan berbagi kebahagian di perayaan Festive Season tahun ini.

Festive Season Hampers, untuk Christmas & New Year’s dipersembahkan oleh DOUX ET DOUX Cake Shop dengan berbagai macam pilihan Hampers istimewa sebagai hadiah terbaik untuk keluarga, kerabat, atau rekan bisnis. Festive Season Hampers ini kami persembahkan dengan harga mulai dari IDR 488.000, - nett. Selain Hampers, kami juga menghadirkan Christmas Signature Cake ‘Jingle Rockbell Cake’ sebagai kue Natal favorite kami yang dapat diberikan sebagai bingkisan Natal untuk orang-orang tekasih dengan harga IDR 388.000, - nett.

Untuk Pemesanan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp +62822 9920 5359 dengan Janter, atau +62857 7405 4068 dengan Rachmi. Atau dapat mengunjungi Instagram kami @douxetdouxjakarta @sutasomahotel @thetribrata

Christmas Brunch, Terkenal dengan karakter ‘Jiwa yang menerangi Raga’, ATMAN LOUNGE merupakan sebuah nama yang berasal dari Bahasa sansekerta jawa kuno yang artinya ‘Soul, atau Jiwa’, mempersembahkan Christmas Brunch buffet terbaik untuk menyambut para tamu dalam merayakan Natal bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Nikmati makan siang Natal dengan perpaduan menu prasmanan mewah International dan Indonesia seperti: Roast Turkey dan Beef Wellington yang disajikan dengan saos Giblet Gravy dan Cranberry, serta pilihan menu istimewa lainnya yang akan membuat makan siang Natal tahun ini menjadi lebih berkesan serta penuh kebahagian. Sebagai hidangan penutup, para tamu juga dapat menikmati berbagai macam pilihan Desserts terbaik yang dihadirkan spesial di Christmas Brunch tahun ini.

JOIN US FOR A Christmas Brunch

IDR 588.000, -nett per orang

Sudah termasuk Welcome Praline dan segelas Anggur atau Bir tergantung selera yang diinginkan. 25 Desember 2022, mulai pukul 10:30 wib hingga 14:30 wib,

New Year’s Eve Buffet Dinner, 31 Desember 2022

dengan harga IDR 588.000, -nett per orang di ATMAN lounge

A Year-End to remember great moments of the year, menyambut perayaan malam Tahun Baru 2023, nikmati berbagai macam pilihan menu prasmanan istimewa yang merupakan warisan khas tradisional Indonesia untuk Makan Malam Tahun Baru bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta, sambil menikmati penampilan Live Music yang akan membawakan lagu-lagu Indonesia TOP 40 (all-around) mulai pukul 18:30 wib hingga 22:30 wib di ATMAN lounge.

Serta para tamu juga dapat menikmati New Year Room Package, sebuah penawaran ekslusif untuk merayakan pergantian tahun di Sutasoma Hotel mulai dari harga IDR 2,600.000, -nett per kamar, untuk masa tinggal yang berlaku mulai (Check – in) pada tanggal 30 atau 31 Desember 2022 hingga (Check out) pada tanggal 1 atau 2 Januari 2023 sudah termasuk: Menginap untuk 2 malam di tipe kamar Deluxe, sarapan pagi untuk 2 orang setiap harinya di ATMAN lounge, akses menggunakan fasiltas pusat kebugaran dan kolam renang, serta akses koneksi internet (WiFi) selama masa tinggal.

Nikmati juga harga spesial New Year’s Eve Dinner di tanggal 31 Desember 2022, hanya dengan membayar Rp.800.000 Nett untuk 2 orang, sudah termasuk Makan Malam Tahun Baru di ATMAN Lounge bagi tamu yang telah memesan paket menginap 2 malam di pergantian tahun baru ini dan bagi yang masih ingin tinggal lebih lama lagi untuk menikmati euphoria di tahun baru ini, kami memberikan harga special untuk hari berikutnya seharga IDR 500,000 nett per malam tidak termasuk sarapan pagi.

Untuk Pemesanan atau Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di +62 21 520 3159 atau WhatsApp di +62 811-1020-559, atau dapat mengunjungi Instagram kami di @sutasomahotel @thetribrata, www.sutasomahotel.com, www.thetribrata.com.