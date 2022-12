Luncurkan Program Liburan, Kolaborasi Dua Brand ini Bikin Liburan Akhir Tahun Makin Nyaman dan Aman

TRIBUNNEWS.COM - Menikmati waktu untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang. Salah satu aktivitas healing favorit menjelang akhir tahun adalah traveling ke luar negeri untuk merasakan suasana pergantian tahun yang berbeda.

Hal ini juga didukung dengan kondisi pandemi yang mulai membaik dan mulai dibukanya akses pariwisata ke berbagai negara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pelancong tujuan luar negeri naik 55,77 persen per April 2022 lalu.

Melihat antusias menyambut liburan akhir tahun ini, tiket.com dan Antis, Hand Sanitizer No 1 di Indonesia berkolaborasi memperkenalkan program liburan yang aman bernama ‘Safer Vacations with tiket.com x Antis’ yang bisa dinikmati para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan ke Malaysia, Singapore, Thailand dan Vietnam.

Program ini diluncurkan dalam regional event yang diadakan di M Resort & Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (2/12/2022) lalu. Peluncuran program ini dihadiri oleh Awin Indranto Sirait selaku Chief of Marketing Enesis Group dan Sara Elorza selaku Associate VP of International Business tiket.com.

Tiket.com x Antis ingin memastikan kenyamanan berlibur di tengah pandemi

Lewat program ini, tiket.com dan Antis ingin memastikan para pelanggan mendapatkan kenyamanan berlibur di tengah pandemi, salah satunya dengan memberikan personal care kits, yang bisa menjadi one stop solution bagi kesehatan mereka.

Personal care kits ini bisa didapatkan secara gratis oleh semua pelanggan yang melakukan pembelian akomodasi hotel melalui tiket.com dan diberikan ketika check-in di hotel masing-masing.

“Dalam personal care kits yang diberikan terdapat, Antis Hand Sanitizer yang sudah menjadi kepercayaan pelanggan sebagai hand sanitizer dengan kandungan food grade, membunuh kuman dan virus dalam 4 detik yang bisa langsung digunakan secara praktis di mana saja dan kapan saja. Setelah memakai Antis bisa langsung makan secara aman dan nyaman di tengah perjalanan,” jelas Chief of Marketing Enesis Group Awin Indranto Sirait.

Personal care kits Antis diberikan gratis oleh semua pelanggan yang melakukan pembelian akomodasi hotel melalui tiket.com.

Peluncuran program ini juga melihat adanya peningkatan perjalanan wisata baik untuk pemulihan ekonomi dan pariwisata, yang harus didukung dengan tetap memperhatikan kesehatan pelanggan, sehingga kasus Covid-19 tidak meningkat.

“Kita melihat tren masyarakat melakukan perjalanan wisata sudah meningkat, tidak hanya domestik tapi juga perjalanan ke luar negeri sehingga kolaborasi ini kita perluas hingga ke negara sekitar Indonesia yang ramai dikunjungi wisatawan dalam negeri,” pungkasnya.

AVP of International Business tiket.com Sara Elorza Susanto juga menegaskan tiket.com selalu memperhatikan tren dan kebutuhan masyarakat dalam bepergian maupun berwisata di tengah pandemi.

“Saat ini di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik dan telah dibukanya akses ke berbagai negara, minat untuk liburan ke luar negeri semakin meningkat dan Malaysia, Singapura, Thailand juga Vietnam menjadi beberapa destinasi favorit masyarakat Indonesia. Kami di tiket.com selalu ingin memberikan manfaat lebih untuk customer, kolaborasi kami bersama Antis ditujukan untuk menambah rasa aman dan nyaman saat menikmati liburan terutama di luar negeri,” ucap Sara Elorza Susanto.

Personal care kits Antis x Tiket.com (Istimewa)

Program kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan brand awareness tiket.com dan Antis di hotel internasional. Kolaborasi ini sebenarnya sudah terjalin sejak awal pandemi, di antaranya kampanye bertajuk TIKETCLEANxANTIS dan Program Long Stay & VACcation Rewards.

Jadi, kamu tidak perlu khawatir jika ada rencana liburan ke luar negeri bersama keluarga di penghujung tahun 2022. Buang semua rasa cemas, yuk berkemas!