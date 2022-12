Hotel GranDhika Iskandarsyah Hadiahkan Motor Listrik di Malam Tahun Baru 2023

TRIBUNNEWS.COM - Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta, salah satu hotel bintang 4 yang dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia di bawah naungan PT Adhi Commuter Properti Tbk, menghadirkan penawaran akhir tahun dengan mengusung tema “Carnival” merupakan ajakan untuk Anda menikmati liburan pergantian tahun dan staycation di Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta.

Berada di kawasan strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan serta berbagai tempat menarik lainnya yang dapat dikunjungi diantaranya Little Tokyo yang berada di Kawasan Blok M, Museum Fatahillah, Monas, Stasiun MRT, Gelora Bung Karno dan masih banyak lagi.

Beragam penawaran menarik dihadirkan untuk Anda yang dapat dinikmati bersama keluarga diantaranya Room Package New Years dan New Years Dinner Party. Adapun paket kamar di malam tahun baru harga dimulai dari IDR 1.499.000 nett per kamar, sudah termasuk menginap di deluxe room beserta dengan sarapan, makan malam tahun baru untuk 2 orang, dan 2 tiket untuk countdown party. Dengan periode booking tanggal 1 sampai dengan 30 Desember 2021.

Selain itu, Anda juga dapat menikmati berbagai menu buffet makanan international, asian, dan Indonesia bersama pasangan, teman dan keluarga terdekat hanya dengan IDR 388.000 nett/orang untuk harga normal dan IDR 338.000 nett per orang untuk early bird sampai dengan 20 Desember 2022 dengan diiringi Live Music Band, DJ, Dance, dan nikmati Arcade Games di sepanjang lobby hotel, serta Anda berkesempatan untuk mendapatkan Doorprize 1 unit Motor listrik, dan hadiah menarik lainnya.

“Sebagai bentuk terima kasih kepada seluruh tamu Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta serta sebagai ajakan untuk menikmati penawaran akhir tahun “Carnival New Years Party” dan siap menyambut tahun 2023 dengan penuh sukacita, tentunya akan terdapat banyak hadiah yang diberikan kepada para tamu, salah satunya adalah satu unit motor listrik, TV LED 40 inch, dispenser, dsb. Motor Listrik,” ujar Danang Triwidyantoro, selaku General Manager Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta.

Penawaran Promo Akhir Tahun Carnival dapat dipesan melalui nomor telepon +6221 2912 7788, whatsapp +62 811 1090 802 atau dapat melalui instagram @grandhikaiskandarsyah.(*)