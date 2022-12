Menikmati Sensasi Shopping ke Mal Pakai Bandros, Bandung Tour On Bus Berdesain Classic

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setiap kota, baik di dunia maupun di Indonesia tentu memiliki destinasi wisata maupun transportasi lokal yang unik dan wajib untuk dieksplorasi.

Satu di antara banyaknya destinasi menarik dan transportasi unik di tanah air, ada di Kota Bandung.

Jika di London Inggris terdapat bus double decker dengan desain dan warna unik, Bandung pun turut memiliki Bus Bandung Tour On Bus (Bandros) yang juga berdesain classic.

Didukung Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, brand fashion lokal Manzone berkolaborasi dengan Bus Bandros untuk menggaet peserta demi mengikuti kegiatan 'Explore Kota Bandung' pada Minggu, 4 Desember lalu.

Perusahaan ritel pakaian fashion pria yang berada di bawah naungan PT Mega Perintis Tbk ini mengajak para peserta terpilih untuk berkeliling kota Kembang itu menggunakan bus fenomenal ini.

GM Marketing Manzone, Laura Kristina mengatakan kegiatan ini diadakan sebagai bentuk aksi saling dukung antar produk lokal.

"Kampanye #momenbaik Manzone mengajak peserta untuk meng-capture momen kebersamaan dan pengalaman baik saat keliling kota Bandung bersama. Manzone adalah product lokal, begitu pula dengan Bandros. (Ini) kolaborasi untuk saling mendukung sesama product lokal," kata Laura, dalam keterangannya, Sabtu (9/12/2022).

Sementara itu, Fajar sebagai Tour Guide yang mendampingi para peserta selama perjalanan eksplorasi itu menyebut Bandung sebagai tempat yang sempurna untuk dikunjungi.

"Bandung is the perfect place to visit," kata Fajar.

Sepanjang perjalanan, para peserta pun tampak menikmati suasana kota.

Perlu diketahui, Bandung dikenal sebagai salah satu magnet pariwisata karena memiliki banyak hal menarik yang dapat dieksplorasi, mulai dari kuliner, fashion hingga hiburan.

Terkait kegiatan Explore Kota Bandung ini, rute yang dilalui mulai dari Halte bandros di alun-alun kota Bandung hingga akhir tujuan di Mall Paskal 23.

Peserta diajak merasakan store experience saat visit ke showroom brand ini di mall tersebut.

"Bepergian ke Mall menggunakan mobil atau angkutan lainnya sudah lumrah, namun yang seru dari event ini adalah Bus Bandros turut serta mengantar peserta ke Mall. Di sini bisa kita capture juga momen-nya, khusus explore bareng Manzone, kita adakan rute khusus shopping ke Mall pake Bandros," jelas Laura.

Ruang ritel yang besar ini memiliki beragam koleksi, mulai dari shirt, kemeja, celana, batik, active wear hingga kebutuhan grooming lainnya untuk kaum pria.

Dalam kegiatan ini, para peserta diajak untuk bermain Games In Store, yakni Counting Peanut.

Counting Peanut merupakan In Store Activity yang merupakan kolaborasi antara brand ini dengan Kacang Garuda.

Para peserta diminta untuk menebak jumlah kacang yang ada di dalam jar yang digantung pada window toko.