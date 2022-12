KAI Wisata Gelar Konser Bebi Romeo di Rooftop Stasiun BNI City

Konferensi pers konser Road to 30 Tahun Karir Bebi Romeo yang akan diselenggarakan di rooftop Stasiun BNI City pada Jumat, 16 Desember 2022.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT KAI Wisata memaksimalkan lini usaha meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) melalui gelaran konser di rooftop Stasiun Kereta Api BNI City, Jakarta.

Direktur Utama PT Kereta Api Wisata Hendy Helmi mengatakan Stasiun BNI City merupakan stasiun strategis di tengah kota.

"Stasiun BNI City juga berfungsi selain sebagai hub antara stasiun kereta bandara, commuter line dan MRT, dapat dimanfaatkan sebagal venue destination untuk pagelaran musik," kata dia di konferensi pers di Hard Rock Cafe, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Hendy menyebut Stasiun BNI City memiliki daya tampung yang luas, letak strategis, dan dapat digunakan untuk lokasi konser musik sekaligus menambah fungsi stasiun ini sebagai lifestyle station.

"Kami dari KAI yang memiliki bidang usaha tersebut, berkewajiban memaksimalkan potensi-potensi itu dengan stasiun-stasiun yang dimiliki KAI sehingga dapat difungsikan juga sebagai venue destination terkait penyelangaraan event," katanya.

Terkait MICE, ia berujar KAI Wisata didorong dan didukung penuh memaksimalkan aset-aset stasiun KAI.

Agar bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan mereka terutama yang berhubungan dengan industri MICE.

Baca juga: Dalam 2 Hari, Streaming Konser Heads in The Clouds Ditonton 9,3 Juta Menit

"Kami akan terus melakukan sosialisasi pemanfaatan stasiun-stasiun milik KAI sebagai sarana pendukung kreatifitas masyarakat khususnya generasi milenial dan zilenial agar dapat melakukan event di stasiun-stasiun KAI. Salah satunya di Stasiun Kereta Api BNI City ini," ujar Helmy.

Dalam waktu dekat, KAI Wisata akan menyelenggarakan konser Road to 30 Tahun Karir Bebi Romeo di rooftop Stasiun BNI City.

Baca juga: Jelang Konser, Nadin Amizah Rela Vakum Manggung 2 Bulan hingga Latihan Koreografi

Konser tersebut digelar pada Jumat, 16 Desember 2022 dan dihadiri Reza Artamevia, Audy Item dan Once Mekel dengan tiket nonton seharga Rp 400 ribu untuk pre sale dan Rp 1,2 juta untuk on the day.