Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, Santika Indonesia Gelar Promo Online Travel Fair 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pergantian tahun, Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali mengadakan program Santika Online Travel Fair (SOTF) 2022.

Ini merupakan promo penjualan e-voucher kamar hotel melalui aplikasi loyalty program MyValue.

SOTF 2022 merupakan penyelenggaraan Santika Online Travel Fair keenam untuk para tamu setia yang selalu menunggu program ini sejak tahun 2020.



Seluruh tamu berkesempatan mendapatkan promo ini mulai tanggal 13 hingga 30 Desember 2022.

Persyaratannya, tamu hanya mengunduh aplikasi MyValue dan registrasi menjadi member MyValue di aplikasi tersebut.

Dengan mengusung tema “Ayo Liburan Seru!” program SOTF kali ini, tamu bisa mendapatkan voucher kamar dengan harga promo mulai dari Rp350.000 per voucher per malam.

Voucher SOTF ini bisa digunakan mulai tanggal 5 Januari hingga 15 April 2023. Bagi tamu yang merencanakan liburan dan perjalanannya di awal tahun, voucher SOTF layak untuk dibeli.

SOTF 2022 kali ini menghadirkan 5 brand milik Santika Indonesia Hotels & Resorts yang terdiri dari 47 hotel, yakni: Kampi Hotel, Hotel Santika, Hotel Santika Premiere, The Anvaya Beach Resort Bali dan The Kayana Beach Lombok Bali. Lebih dari 2.000 kuota voucher disiapkan untuk promo khusus ini.

Unit hotel yang baru dibuka di tahun 2022 juga ikut serta, yakni: Hotel Santika Gunungkidul dan Hotel Santika Batam.

Prita Gero, Marketing Communication Manager Santika Indonesia Hotels & Resorts mengatakan, program ini sebagai kegiatan penutup tahun 2022, sekaligus memberikan apresiasi kepada member-member MyValue yang sudah setia memilih Santika Indonesia Hotels & Resorts menjadi bagian penting dari perjalanan bisnis ataupun liburan mereka.

Program ini dimeriahkan dengan hadiah yang menarik. Untuk pembeli dengan nilai pembelian paling banyak atau Top Spender akan mendapatkan hadiah 2 Tiket Pesawat PP kemanapun di kota yang memiliki unit hotel milik Santika Indonesia Hotels & Resorts, syarat dan ketentuan berlaku.

Selain itu, ada 10 merchandise menarik akan dibagikan kepada pembeli voucher yang beruntung.

Metode pembayaran SOTF di MyValue juga cukup mudah.

”Anda bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan bank transfer, kartu kredit atau dengan GoPay. Bagi Anda yang memiliki poin MyValue, Anda bisa menggunakan poin Anda untuk melakukan pembelian voucher SOTF ini. Tanpa minimal poin,” ujar Prita.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 112 unit hotel dengan 7 brand yang terdiri dari The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.