PHM Hotels Memeriahkan Perayaan Akhir Tahun 2022 Bersama Chef Vindex

PHMHotels mengadakan Tea Time with Chef Vindex yang diadakan di THE 1O1 Jakarta Sedayu Darmawangsa pada tanggal 21 Desember 2022.

TRIBUNNEWS.COM- Melengkapi rangkaian acara akhir tahun 2022 yang digelar di berbagai unit THE HAVEN, THE 1O1, 1O1 URBAN, dan FRii, kini PHMHOTELS memeriahkannya dengan mengadakan Tea Time with Chef Vindex yang diadakan di THE 1O1 Jakarta Sedayu Darmawangsa pada tanggal 21 Desember 2022. Pada acara tersebut, Chef Vindex mengajak para tamu untuk mencoba membuat 4 menu khusus yaitu Beef Pie Tuturuga, Banana Salt Caramel Loaf Cake, Gluten Free Mango Passionfruit Cheese Cake, dan 14 Eclairs spesial yang dihadiri oleh teman-teman media dan juga para penggemar kuliner.

Hal ini merupakan sebuah program yang dibuat untuk mengokohkan nama PHMHOTELS sebagai Lifestyle Chain Hotel yang memang patut dijadikan destinasi bagi para wisatawan yang tidak hanya mencari akomodasi berkualitas, namun dilengkapi dengan kuliner bertaraf internasional. Beberapa produk ternama yang ikut mendukung program ini dan digunakan dalam 4 menu khusus tersebut adalah Indomilk, Tiga Sapi, dan Australian Butter yang merupakan merek dari PT Indolakto - perusahaan dairy dari INDOFOOD CBP.

Arthur Situmeang selaku Corporate Marcomm Manager dari PHMHOTELS menyampaikan pada saat press conference bahwa kegiatan ini diperuntukkan agar PHMHOTELS semakin menjadi chain hotel yang beda di industri pariwisata Indonesia. "Setelah sukses menerima penghargaan sebagai Indonesia Leading Urban Chain Hotel pada acara Indonesia Travel Tourism Awards 2022, tentu PHMHOTELS akan selalu berinovasi dan melakukan yang terbaik guna memberikan pengalaman yang unik bagi seluruh tamu."

"Senang rasanya dapat menjadi bagian dari perkembangan kuliner di Indonesia dengan bekerjasama dengan PHMHOTELS," ungkap Chef Vindex yang merupakan salah satu juri dari acara MasterChef Indonesia musim pertama. "4 menu khusus yang saya buat tentunya diciptakan khusus bagi para tamu spesial untuk memberikan sensasi kuliner yang berbeda dan tak terlupakan."

Adapun beberapa rangkaian program akhir tahun di seluruh unit PHMHOTELS antara lain adalah :

THE 1O1 Bandung Dago

The Gypsy's New Year Night | IDR 200.000 net | Soda Resto - 31 Desember 2022

THE 1O1 Bali Fontana Seminyak

White Party Christmas Eve Dinner | IDR 200.000 net | Portabella Restaurant - 24 Desember 2022

Masquerade Party - NYE Dinner | IDR 250,000 ++ | Portabella Restaurant pada 31 Desember 2022

THE 1O1 Bali Oasis Sanur

Christmas Dinner with Santa | IDR 250.000 net | Terrace Sanur - 24 Desember 2022

New Years Eve Buffet Dinner | IDR 350.000 net | Terrace Sanur - 31 Desember 2022

THE 1O1 Bogor Suryakancana