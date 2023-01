Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Kembali Mengenalkan Paket Manasik kepada Tour & Travel

TRIBUNNEWS.COM - Swiss-Belresidences Kalibata menggelar Gathering Manasik Haji/Umroh kepada Tour & Travel di area Jakarta dan sekitarnya sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepercayaan yang telah diberikan selama 2022 kepada Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta untuk mengadakan Manasik Haji/Umroh. Gathering ini juga bertujuan untuk mengenalkan kembali kepada seluruh Tour & Travel mengenai Manasik Package.

Acara Gathering tersebut diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari Tour and Travel, serta acara gathering ini juga diliput oleh beberapa Media di Jakarta. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu Tour & Travel untuk mematangkan persiapan para calon jamaah Haji/Umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci nantinya.

Beberapa sajian menu Middle East disajikan dengan konsep all-you-can-eat mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama hingga hidangan penutup agar mereka dapat menikmati langsung cita rasa hidangan khas Timur Tengah.

Pada kesempatan kali ini Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta juga memberikan apresiasi kepada tamu undangan yang hadir dengan undian mulai dari Voucher makanan dan minuman hingga voucher Menginap.

“Acara gathering manasik Haji/umroh ini merupakan sebuah bentuk komitmen hotel kepada Tour & Travel yang telah mempercayakan venue untuk mengadakan persiapan keberangkatan ibadah Haji/Umroh di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta,“ ujar Agung A Wibowo selaku General Manager, Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta.

“Selain itu, kapasitas ruangan yang luas, ketersedian 16 Meeting Room dan 1 Ballroom sangat membantu untuk yang ingin mengadakan berbagai acara, tidak hanya untuk manasik saja namun event Pertemuan, Rapat hingga menggelar acara Pernikahan di Swiss-Belresidences Kalibata, “ ujar Director of Sales & Marketing Ega Dwika Putri selaku Director of Sales and Marketing Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta.

Hingga Januari 2023 sudah tercatat 15 (lima belas) Tour & Travel yang sudah melakukan reservasi untuk mengadakan Manasik di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta dan pastinya ini akan terus bertambah.

Harga penawaran paket manasik yang diberikan adalah senilai Rp. 280,000, - net/orang dengan minimal 15 (lima belas) orang sudah termasuk 1 (satu) x makan siang atau makan malam, 1 (satu) x Coffee Break, Sound System Standard, Screen dan 6 (enam) jam pemakaian ruangan meeting.

Untuk reservasi, dapat langsung menghubungi Whatsapp Rizal M. Faisal (0857 8149 8231) atau untuk informasi lebih lanjut mengenai promo-promo terbaru dari Swiss-Belresidences Kalibata dapat mengunjungi official Instagram @swissbelresidenceskalibata dan kunjungi langsung website www.swiss-belhotel.com. (*)