Kreativitas Pramutama di Balik Segelas Cocktail, Terinspirasi Seorang ibu hingga Thai Tea Boba

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjadi pramutama atau bartender butuh kreativitas.

Dari tangan merekalah kenikmatan segelas cocktail dan mocktail menjadi penyelemat mood bagi sebagian orang.

Seperti halnya seorang chef yang lihai meracik berbagai bahan dan bumbu hingga jadi makanan siap saji, bartender dituntut piawai meracik berbagai jenis minuman.

Itulah yang berusaha ditunjukkan Adi ‘Blinkx’ Kurniawan (33) dalam kompetisi kompetisi bartender prestisius bertajuk ‘Vibe Bartender Competition 2023– Mixology Concept’.

Ia membuat minuman yang terinspirasi dari ibunya yang seorang single parent.

Bar manager WotsUp Junglebar Surabaya itu memadupadankan ginger burn, lychee fruit, Vibe Lychee, Vibe Vodka, pineapple juice, coconut water, orgeat syrup, white egg, ditutup Vibe Blue Caracao.

Sementara garnishnya orange caramelized yang dipotong tipis setengah bulat atau half round slice.

Ia menamakan minuman tersebut Mama cocktail.

"Mama cocktail saya dedikasikan untuk ibu saya. Minuman Mama cocktail ini memiliki rasa dan aroma yang kuat seolah mempresentasikan ibu saya yang membesarkan anaknya seorang diri tanpa sosok ayah,” tuturnya.

Kreativitas lainnya juga ditunjukkan Rizky Ramdani Razak, bartender Hermosa Jakarta.

Dalam kompetisi itu, ia mempresentasikan Thai Tea Boba Negroni mencakup Vibe Negroni Sousvide Red Thai Tea, lime juice, homemade thai milk tea, dengan metode milk punch dan V60. Garnish-nya boba, slice orange dan mint leaves.

Berkat kreativitasnya, ia menyandang The Best One dalam kompetisi Vibe Bartender Competition 2023 – Mixology Concept dan berhak membawa uang tunai Rp 100 juta.

Marketing Director PT Segar Harum Rasa Damien Chua mengatakan kriteria penilaian pemenang di ajang itu berdasarkan sense of sensory dan teknik di mana para juri menimbang berbagai keterkaitan cocktail yang disajikan.

Yang dinilai mulai dari sisi kreativitas, keseimbangan rasa dan aroma, karakter penggunaan bahan utama spirit, tampilan minuman yang dihasilkan, pengetahuan di bidang bar dan beverage, kerapihan bartender.

Selanjutnya, kata Demian, pembawaan dan cara berkomunikasi, keakuratan teknik atau metode pembuatan cocktail, serta yang paling penting adalah bagaimana bartender membuat juri senang (personal charm entertainingdan atitut).

“Dengan begitu, bartender juga bisa menjadi kekuatan kuliner di Indonesia,” ucap Damien.

Kompetisi ini, menurut Demian, mampu memberikan pengalaman serta meningkatkan kapabilitas dan kreativitas para bartender untuk pengembangan karier mereka.

Selain membuka peluang, para bartender ini juga dipersiapkan untuk meningkatkan layanan bintang bagi para konsumennya.