BukberSultan Live Cooking 15 Stall, di 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading

TRIBUNNEWS.COM - Bulan Suci Ramadhan selalu menjadi bulan yang paling dinanti-nanti oleh umat Muslim di seluruh dunia. Ramadhan biasanya dijadikan moment untuk berkumpul bersama keluarga, terutama waktu buka puasa bersama.

Selama bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, Hotel 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading menghadirkan paket buka puasa bersama dengan tema “#BukberSultan ala Marocco” di Café Komunal mulai pukul 18.00 WIB – 20.30 WIB.

Live cooking 15 stall selama Ramadhan di Hotel 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading

“Kami akan menyajikan live cooking 15 stall pada menu Ramadhan tahun ini mulai dari masakan Nusantara, Timur Tengah hinggsa masakan Asian. Dengan harapan tamu yang bukber di kami mendapatkan pengalaman menarik di 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading.” Ujar Muhammad Ariyanto, Executive Chef 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading

Menu makanan yang akan disajikan mulai dari buffet main course, taj’il corner seperti aneka gorengan, kurma, aneka bubur manis dan kolak. Tidak ketinggalan hidangan spesial 15 stall live cooking yang terdiri dari gorengan corner, pecel corner, soto corner, ice corner, kebab corner, stall nasi goreng kambing, stall kerang, stall sushi, bakso corner, martabak corner, whole fish, whole chicken & kambing guling. Untuk hidangan penutup, akan tersedia juga varian menu seperti aneka kue, puding, serta aneka jus yang dapat dinikmati sepuasnya oleh para tamu.

Menu makanan selama bulan Ramadan 1444 Hijriah di Hotel 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading (Istimewa)

“Selain itu, kami menghadirkan promo spesial early bird dengan harga Rp 129.000 Net perorang untuk 50 reservasi pertama disetiap harinya dari harga normal Rp 149.000 Net perorang.” Imbuh Yeni Octaviani, Marketing 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading

Ayo, persiapkan dan rayakan momen buka puasamu di 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading. Untuk informasi dan pemesanan lebih lanjut, dapat hubungi via telfon di 021 458 488 67 atau via whatsapp chat 0857 8000 9101