Momen Perayaan Nyepi Jadi Kesempatan Mensyukuri Indahnya Alam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen Hari Raya Nyepi yang telah berlangsung beberapa hari lalu memiliki makna mendalam bagi mereka yang merayakan maupun masyarakat Bali.

Hal itu karena langit pada malam perayaan itu dipenuhi taburan bintang yang terlihat jelas di pulau dewata itu.

Selain taburan bintang, gugusan bima sakti juga terlihat semakin jelas saat umat Hindu Bali menjalani Catur Brata Penyepian, di mana malam menjadi gelap gulita.

Pulau dewata Bali memang menyimpan berjuta keindahan alam yang tidak lekang oleh waktu.

Keheningan Hari Raya Nyepi yang berlangsung pada 24 Maret lalu, semakin menunjukkan keindahan alam yang dimiliki oleh pulau yang terkenal di seanteto dunia itu.

Tidak heran, banyak wisatawan yang memilih untuk berlibur menikmati keindahan alam di Pulau Bali.

Karena keindahan alam ini tentu perlu untuk tetap sama-sama dijaga dan disyukuri.

Dengan demikian, alam dipercaya akan memberikan sisi terbaiknya untuk keberlangsungan hidup umat manusia.

Sadar betapa pentingnya mensyukuri keindahan alam, Canna Bali Beach Club pun mengajak para wisatawan untuk berterima kasih kepada alam.

Melalui ajang Canna Sunday Festival (Canna Sunfest) yang berlangsung pada Minggu (26/3/2023), para wisatawan bisa ikut terlibat mengikuti rangkaian kegiatan seru berlibur sambil menikmati keindahan alam kawasan pantai Nusa Dua Bali.

Karena ada area pantai yang langsung menghadap laut lepas, dengan pasir putih lembut dan pemandangan sunset yang indah.

Direktur Marketing and Public Relation Canna Bali, Kiki Utara mengatakan bahwa para pengunjung bisa menikmati dan mensyukuri keindahan area pantai yang ada di area Canna Bali Beach Club yang memiliki perpaduan desain arsitektur mediterania, bohemian dan rustic ini.

"Banyak aktivitas yang bisa diikuti saat Canna Sunday Festival berlangsung. K

husus bulan ini kita memang mengusung tema back to nature dengan tagline thanks for everything our nature," kata Kiki, dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (26/3/2023).

Canna Sunfest kali ini merupakan kegiatan kedua yang diadakan Canna Bali dan menampilkan beragam kegiatan menarik, mulai dari kelas yoga, aktivitas olahraga air, face painting, dog workshop Gede Bali Jon, hingga aktivitas anak dan budaya Bali lainnya seperti mejejahitan dan membuat Gebogan.

Canna Sunfest merupakan kegiatan yang rutin diadakan oleh Canna Bali setiap bulannya.