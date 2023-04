Pandemi Mereda, Industri Travel dan Penerbangan Kini Kembali Menggeliat

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi virus corona (Covid-19) yang mereda setelah berlangsung selama 3 tahun, membuat banyak sektor penopang perekonomian kini mulai kembali menggeliat.

Satu di antara banyak sektor yang kembali hidup adalah industri travel dan penerbangan.

Banyak kegiatan traveling yang kini mulai dibuka, baik di dalam maupun luar negeri.

Para pelaku bisnis di bidang ini pun berupaya kembali menggenjot pendapatan mereka.

Sebagai perusahaan e-commerce dan travel agent, Via.com Indonesia pun baru saja memperoleh penghargaan sebagai Top Performing Agent tahun 2022-2023 dari Qatar Airways pada Maret lalu.

Kemudian berkolaborasi dengan maskapai tersebut menggelar event 'Awarding Night & Gala Dinner' bagi 20 Top Contributor Via.com di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, pada Senin (10/4/2023).

Mereka terpilih menerima penghargaan terkait prestasinya dalam transaksi yang tinggi untuk penerbangan Qatar Airways.

Direktur Via.com Indonesia Srinivas Murthy menyampaikan bahwa event ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi bagi 20 Top Contributor Via.com Indonesia yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam penjualan penerbangan maskapai tersebut.

"Ukuran pencapaian ini tentunya tidak lepas dari perhatian kami ke para Mitra Via.com agar dapat terus tumbuh berkembang dan meningkatkan transaksi. Semoga ke depan, Via.com Indonesia melalui para Mitra Via selalu bisa memberikan hasil dan berkontribusi lebih maju dan sukses dalam penjualan penerbangan Qatar Airways," kata Srinivas, dalam keterangannya kepada wartawan.

Event bertajuk 'Awarding the Best, Inspiring the Rest' ini tidak hanya menjadi ajang tatap muka langsung antara para pelaku bisnis dengan pihak Via.com Indonesia dan Qatar Airways Indonesia.

Namun juga menjadi momen apresiasi bagi para mitra perusahaan travel agent ini.

AVP Distribution Via.com Indonesia, Soumik Choudhury mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya di Indonesia, sebuah perusahaan wholesaler terbesar di Indonesia bekerja sama dengan suatu maskapai terutama Qatar Airways untuk memberikan penghargaan kepada para mitra.

"Acara joint event ini diselenggarakan karena kami merasa bangga atas pencapaian para mitra yang luar biasa dalam transaksi penerbangan Qatar Airways ke para pelanggan mereka. Adapun Mitra Via.com yang hadir saat ini berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, hingga yang terjauh dari Timor Leste," jelas Soumik.