Pengalaman Seru Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Pakai Itinerary Toare Saat Traveling ke Pulau Komodo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati hobi traveling. Dari media sosial masing-masing, mereka diketahui sering mengunjungi sejumlah destinasi di berbagai daerah Indonesia dan mencoba hal seru.

Bukan hanya pantai, tapi juga gunung, air terjun, hingga tempat eksotik. Satu di antaranya saat mereka mengunjungi Pulau Komodo.

Yang istimewa, keduanya melakukan perjalanan menggunakan kapal Phinisi Luxury dengan jasa Toare Expeditions.

Pemandangan laut dan pulau-pulau terlihat sangat indah dari atas kapal Phinisi.

"Kami merasakan pengalaman yang sangat menyenangkan," kata Ibu Jamil pada video yang diunggah akun Instagram @toare.expeditions.

Mereka tinggal menikmati perjalanan. Jadwal hingga itenerary sudah disusun jasa travel tersebut sehingga pasangan yang menikah pada 30 Januari 2021 ini, hanya tahu beres.

Keduanya menyusuri Pantai Pink dan Pengah Reef. Mereka berfoto di sana.

"All itinerary sangat well done," timpal Ririn Ekawati yang terkesan dengan pemandangan Pulau Komodo.

Chicco Jerikho setali tiga uang. Ia merasakan pengalaman berkesan saat menyambangi Labuan Bajo.

"Finally, selesai juga liburan gua, short excape, tiga hari dua malam yang sangat berkesan buat gua. Terima kasih buat experience-nya," ucap Chicco.

Sebagai pendiri Toare Expeditions, Haydar Pratama ingin membantu para traveler menjangkau tempat-tempat indah di dunia.

“Saya ingin orang-orang juga merasakan apa yang saya rasakan. Apalagi, berpetualang ke tempat-tempat yang jarang diketahui orang. Rasanya… amazing!” ungkapnya kepada wartawan.

"Dengan segala fasilitas yang ada dan aspek keselamatan yang tinggi, serta kenyamanannya membuat betah dan bikin tak ingin pulang," tandas Haydar.