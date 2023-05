Pemprov DKI Siapkan Tiga Hotel Bertema Heritage, Ajak Wisatawan Mengenang Masa Lalu

Peluncuran The Tavia Collection di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Experience Board (JXB) atau PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) meluncurkan The Tavia Collection untuk meningkatkan daya saing usaha perhotelan di ibu kota.

Brand baru ini diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia pariwisata Jakarta, menghadirkan fasilitas hospitality terinspirasi dari cerita Jakarta dari waktu ke waktu.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan bahwa brand ini diharapkan menjadi wajah baru dunia pariwisata Jakarta yang lebih berfokus pada hospitality yang terinspirasi dari cerita Jakarta dari waktu ke waktu.

Terlebih nantinya pada 2024, Jakarta akan berubah fungsi yakni bukan menjadi ibu kota Indonesia, melainkan kota berbasis perekonomian.

"Seiring dengan pertumbuhan perekonomian Jakarta, The Tavia Collection diluncurkan di momen yang sangat tepat, terutama ketika pada 2024 Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota namun diberikan tugas khusus sebagai kota berbasis perekonomian," kata Sri Haryati, dalam Launching The Tavia Collection di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).

Ketika Jakarta telah menjadi global city, kata dia, hotel-hotel ini diharapkan dapat mendukung program pariwisata Jakarta agar berkembang lebih baik.

Diambil dari kata Batavia, The Tavia menampilkan konsep unik melalui bentuk arsitektur bangunan hingga nuansa visualisasi khas Batavia klasik.

Direktur Utama JXB, Novita Dewi menjelaskan bahwa konsep ini bertujuan untuk melestarikan budaya Jakarta yang dipadukan dengan industri perhotelan yang kian berkembang.

Menurutnya, ini menjadi pintu awal bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman otentik tentang Jakarta.

"Tujuan konsep ini salah satunya untuk melestarikan budaya Jakarta, memastikan kekhasan Jakarta tetap eksis di tengah modernisasi namun harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan," jelas Novita Dewi.

Para wisatawan nantinya dapat mengeksplor Jakarta dari masa ke masa melalui The Tavia Heritage Hotel, The Tavia Cityloft dan The Tavia Rumabatavi.

Berbagai konsep pintu menjadi ciri khas masing-masing sub kategori hotel, The Tavia Heritage mengambil geometrik ikonik ala pintu gedung masa Batavia, untuk Heritage Resortnya mengadopsi konsep miniature of Batavia seperti Toko Merah dan Museum Fatahillah.

Sedangkan Heritage Hotelnya terinspirasi dari Stasiun BEOS yakni ikon arsitektur pada periode tersebut.

Lalu The Tavia Cityloft menggunakan garis-garis dinamis khas urban yang akan membawa cerita masa kini Jakarta.

Kemudian The Tavia Rumabatavi yang akan dikembangkan dengan konsep rumah adat Betawi.