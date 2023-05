Ekspansi, The Kayon Kembangkan Resor Ketiga di Kawasan Ubud Bali

Pembukaan The Kayon Valley Resort di kawasan Ubud, Bali, pertengahan April 2023.

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri pariwisata nasional dan internasional kini perlahan kembali pulih setelah dua tahun babak belur dihantam pandemi. Sejumlah jaringan hotel dan resor baru pun dibuka di berbagai destinasi wisata utama di Tanah Air seperti Bali, Lombok, Labuan Bajo, hingga Danau Toba.

Di Bali, geliat kuat bangkitnya industri pariwisata nasional itu antara lain terlihat di kawasan wisata eksotis Ubud. Di wilayah ini sejumlah hotel dan resor mewah terbaru mulai beroperasi.

Satu di antaranya yang dikembangkan oleh kelompok bisnis hospitality, The Kayon Hotels and Resorts. Grup ini pada pertengahan April 2023 lalu kembali meresmikan beroperasikan butik resor yang ketiga, The Kayon Valley Resort.

Resor ini beroperasi di tengah rimbunnya hutan Ubud. Terletak di Banjar Nagi, Desa Petulu, resor dengan menawarkan konsep “truly Ubud essence” yang bersebelahan dengan aliran sungai Petanu.

I Putu Suryawan selaku pemilik serta presiden dari the Kayon Hotels and Resorts mengatakan, seperti dua resor lainnya yang sudah lebih dulu beroperasi, The Kayon Valley Resort juga mempertahankan ciri khas arsitektur yang ramah lingkungan dengan patung Kumbakarna sebagai ikon dengan kolam renang yang dibangun di atas tebing menghadap ke rerimbunan hutan Ubud.

Pihaknya juga menyediakan wedding chapel yang terbuat dari bambu untuk kegiatan upacara pernikahan yang sakral dengan nuansa tropis dan natural.

Resor ini juga dilengkapi dengan spa serta sebuah restoran terbuka dengan dua lantai Bernama KePitu Restaurant and Bar.

"Saat ini pandemi telah menjadi endemi sehingga semakin banyak tamu domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali, kami yakin pembukaan the Kayon Valley Resort akan berjalan sukses,” imbuh I Putu Suryawan.

Putu mengatakan, sesuai target wisatawan yang dibidik, resor ini terdiri dari dua puluh dua kamar tipe villa dengan kolam renang privat di masing-masing kamar dengan empat tipe villa dengan tiap kamar menghadirkan ciri khas Bali yang kental.

“The Kayon hotels and resorts merupakan brand yang tumbuh dengan organik dan dikenal sebagai salah satu resor terbaik untuk berbulan madu di Ubud. Kami berharap dengan diresmikannya resor ketiga ini, kami mampu untuk mengakomodasi permintaan para pelanggan serta para kolega bisnis kami," ujar Putu dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 23 Mei 2023.

I Wayan Sucitra, CEO dari The Kayon Hotels and Resorts, mengatakan melestarikan lingkungan serta menghargai kebudayaan lokal menjadi misi perusahannya. "Kami menghargai setiap tamu yang datang dan selalu berusaha membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri," ujarnya.