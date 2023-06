Surabaya Night Zoo Dibuka Hari Ini, Ada Diskon 25 Persen bagi Warga KTP Surabaya

TRIBUNNEWS.COM – Kebun Binatang Surabaya resmi membuka program wisata baru yakni Night Zoo bagi masyarakat umum, mulai Minggu (25/6/2023) malam nanti.

Wisata malam ini diberi nama Rek Ayo Rek Adventure Of The Jungle at Surabaya Zoo.

Lewat program wisata Night Zoo, pengunjung bisa melihat aktivitas hewan-hewan nokturnal yang mungkin sulit ditemui saat siang.

Di antaranya seperti trenggiling, kelelawar, musang, binturong, dan garangan.

Selain melihat aktivitas hewan nokturnal, pengunjung juga dapat menyaksikan sejumlah atraksi menarik lainnya.

Misalnya tarian api dan pertunjukan cahaya yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi pengunjung.

Dalam pengumuman resmi yang diunggah di akun Instagram @kebunbinatangsurabaya program Night Zoo hanya dibuka di hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 18.000–22.00 WIB.

Jumlah pengunjung per rombongan untuk sekali keberangkatan dibatasi sebanyak 25 orang per grup.

Dengan durasi waktu keliling 45 sampai 60 menit pengunjung hanya perlu merogoh biaya Rp 100.000 per orang

Tiket tersebut bisa didapatkan dengan melakukan reservasi terlebih dahulu di laman surabayazoo.co.id.

Transaksi pembayaran bisa dilakukan menggunakan non-tunai, mulai dari M-banking semua bank, Gopay, Shoppepay, Dana, Link Aja, dan kartu toll Brizzi.

”Night Zoo akan dibuka pada Sabtu dan Minggu saja di www.surabayazoo.co.id. Pembelian tiket untuk tiga orang ada free hadiah,” ujar kutipan akun Instagram @kebunbinatangsurabaya.

Khusus bagi warga KTP Surabaya, ada potongan harga tiket sebesar 25 persen.

Dengan potongan tersebut pengunjung hanya akan ditarik tarif Rp 85.000