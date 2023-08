JNTO Gelar Japan Travel Fair 2023, Berlangsung Selama Tiga Hari di Kota Kasablanka

Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Japan National Tourism Organization (JNTO) kembali menggelar Japan Travel Fair 2023 yang berlangsung di Kota Kasablanka, Jakarta, pada tanggal 25-27 Agustus 2023.

Japan Travel Fair kedua di tahun 2023 ini mengusung tema musim gugur dan musim dingin yang penuh inspirasi dan mengajak pengunjung menemukan berbagai promosi menggiurkan, mulai dari tiket pesawat ke Jepang dengan harga spesial, paket wisata menarik, hingga beragam peralatan penunjang wisata lainnya.

Executive Director JNTO Jakarta, Tamaki Hatakenaka mengatakan, dalam waktu dekat, Jepang akan memasuki musim gugur saat warna merah dan keemasan menghiasi pemandangan di seluruh negeri.

"Kamudian tak lama setelahnya, musim dingin yang romantis akan tiba. Ini adalah waktu yang sempurna untuk merencanakan kunjungan ke Jepang dan menciptakan kenangan tak terlupakan bersama orang terkasih," kata Tamaki saat temu media pembukaan Japan Travel Fair di Jakarta, Rabu (15/8/2023).

Japan Travel Fair akan diikuti oleh belasan travel agent terkemuka, dan 5 maskapai penerbangan mulai All Nippon Airways, Cathay Pacific, Garuda Indonesia, Japan Airlines dan Philippine Airlines.

"Pengunjung juga akan berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan begitu banyak eksibitor dari prefektur dan operator wisata terbaik di Jepang," katanya.

Japan Travel Fair bukan hanya sekadar acara untuk membeli tiket dan paket wisata.

"Rangkaian acara menarik seperti talkshow bersama travel blogger, informasi destinasi Jepang terkini dari eksibitor, hingga tarian dan kebudayaan tradisional khas Jepang akan menghibur pengunjung selama acara berlangsung," katanya.

Tidak hanya itu, ada beragam kegiatan menarik yang dapat diikuti oleh pengunjung, seperti seluruh pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan tiket gratis ke Jepang persembahan maskapai rekanan JTF dengan cara mengikuti aktivitas "stamp rally". Pengundian akan dilakukan di panggung utama setiap hari selama JTF berlangsung.

Kuis Berhadiah di panggung utama! Dapatkan kesempatan untuk memenangkan tiket Universal Studios Japan (USJ) dan Lucky Bag dari LUMINE senilai 20.000 JPY atau sekitar Rp2 juta.

Pengunjung yang melakukan pembelian produk wisata berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa shopping voucher hingga 10.000 JPY atau sekitar Rp1 juta rupiah dari LUMINE Tokyo, serta tiket wisata terusan di area Osaka dan sekitarnya dari "Have Fun In Kansai".

Bagi pemegang kartu kredit maupun Livin’ by Mandiri, ada penawaran istimewa yang tidak boleh dilewatkan! Nikmati cashback hingga 4,5 juta, flash sale buy 1 get 2 tiket ke Jepang, Spend & Get E-Coupon sampai dengan Rp 500 ribu, serta banyak penawaran menarik lainnya.