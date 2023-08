Promo Makanan Akhir Agustus, Nikmati Penawaran Spesial dari KFC hingga HokBen

Ilustrasi menu paket KFC. KFC diketahui menawarkan promo spesial "Take Away Fest" bagi pelanggannya yang berlaku hingga akhir Agustus 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Mencari promo makanan di akhir Agustus? Yuk simak rekomendasinya.

Ada sejumlah promo makanan yang ditawarkan oleh sederet kuliner populer.

KFC diketahui menawarkan promo yang bisa dinikmati hingga akhir Agustus 2023. (Flickr/Brian Aslak)

Promo makanan ini tersedia untuk restoran cepat saji seperti KFC, CFC, Lawson hingga HokBen.

Dengan memanfaatkan promo makanan, tentunya momen bersantapmu dijamin lebih hemat.

Baca juga: Viral di TikTok KFC Hilangkan Satu Menu Favorit, Diganti dengan Minuman Bebas Gula

Terlebih ada cukup banyak restoran cepat saji yang menawarkan beragam pilihan makanan dengan tarif terjangkau.

Untuk lebih lengkapnya, yuk simak informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber berikut ini.

1. Promo KFC

KFC menawarkan promo spesial bagi pelanggannya di akhir Agustus 2023.

Melansir Tribunnews.com, promo yang bertajuk "Take Away Fest" menawarkan makan kenyang bertiga cukup dengan membayar mulai Rp 54.000.

"Makan Kenyang bertiga dengan modal 54 ribu an bisa dapet 3 ayam plus 3 nasi plus 3 minuman coca-cola," tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Adapun ketentuan untuk bisa menikmati promo ini sebagai berikut:

Baca juga: KFC Luncurkan Dupa Berbau Ayam Goreng, Cuma Bisa Didapat Lewat Undian

KFC diketahui menawarkan promo yang bisa dinikmati hingga akhir Agustus 2023. (Unsplash/Maxime Lebrun)

- Promo berlaku di outlet KFC seluruh Indonesia, kecuali bandara

- Promo Take Away Fest hanya berlaku sampai 31 Agustus 2023

- Berlaku untuk pembelian take away dan drive thru