Cuma Hari Ini, Begini Cara Dapatin Promo McDonalds Buy 1 Get 1, Syaratnya Gampang Banget!

Ilustrasi menu paket hemat dari restoran cepat saji McDonalds. Promo terbaru McDonalds hari ini - McDonalds bagi-bagi promo buy 1 get 1 spesial hanya hari ini, Rabu (30/8/2023), simak syarat dan cara mendapatkan promonya berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - McDonalds kembali bagi-bagi promo menarik untuk pencinta makanan cepat saji.

Promo McDonalds kali ini berupa buy 1 get 1 alias beli satu dapat gratis 1 untuk menu tertentu.

Logo restoran cepat saji McDonalds. Promo terbaru McDonalds hari ini - McDonalds bagi-bagi promo buy 1 get 1 spesial hanya hari ini, Rabu (30/8/2023), simak syarat dan cara mendapatkan promonya berikut ini. (Pexels/Samuel Figueroa)

Seperti yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @mcdonaldsid, promo McDonalds buy 1 get 1 berlaku hanya berlaku untuk hari ini saja, Rabu (30/8/2023).

Untuk setiap pembelian paket hemat beef burger deluxe, kamu akan mendapatkan gratis satu porsi beef burger deluxe a la carte.

Baca juga: McDonalds Keluarkan Menu Cita Rasa Indonesia Spesial Hari Kemerdekaan, Simak Daftarnya

Namun, promo McDonalds hanya berlaku khusus untuk pembelian drive thru saja.

Jadi kamu tidak bisa mendapatkannya dengan pembelian dine in maupun take away.

Cara mendapatkan promonya juga gampang banget.

Agar kamu bisa dapat promo buy 1 get 1 McDonalds, kamu hanya perlu memiliki stiker khusus Drive Thru McDonalds yang terbaru.

Jika belum punya, kamu bisa minta ke crew McDonalds dan memasangnya langsung di kendaraan.

Baca juga: Bocah 8 Tahun Dapat Ganti Rugi Rp 12 M usai Kejatuhan Nugget Panas McDonalds & Alami Luka Bakar

"Bagi kamu yang sudah menempelkan sticker McDonald's Drive Thru bisa dapatkan GRATIS Beef Burger Deluxe A la Carte untuk setiap pembelian Paket Hemat Beef Burger Deluxe.

Apabila kamu belum punya stiker Drive Thru, dapat minta stickernya ke crew Drive Thru McD ya," tertulis dalam keterangan caption yang diunggah pada Selasa (29/8).

Promo terbaru McDonalds hari ini - McDonalds bagi-bagi promo buy 1 get 1 spesial hanya hari ini, Rabu (30/8/2023), simak syarat dan cara mendapatkan promonya berikut ini. (Instagram/@mcdonaldsid)

Promo McDonalds ini bisa kamu dapatkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Satu di antaranya adalah kamu bisa mendapatkan promo hari ini dengan pembelian maksimal 2 paket dalam satu transaksi.

Adapun syarat lengkapnya, sebagai berikut: