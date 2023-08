Promo KFC untuk Akhir Agustus 2023, Nikmati Paket Hemat Mulai Rp 54 Ribuan

Promo KFC bertajuk Take Away Fest kembali hadir dengan menu 3 pcs ayam, 3 nasi, dan 3 minuman coca-cola seharga Rp 54.000.

TRIBUNNEWS.COM - KFC seakan tak henti menawarkan beragam promo menarik kepada para pelanggan setianya.

Nah, untuk akhir Agustus 2023 ini, KFC memberikan promo bertajuk Take Away Fest.

Promo KFC bisa dapat 3 ayam, 3 nasi, dan 3 coca-cola, berlaku hingga 31 Agustus 2023. (Instagram/@kfcindonesia)

Promo Take Away Fest menawarkan promo makan kenyang untuk bertiga.

Tarfinya terjangkau, pelanggan cukup membayar mulai Rp 54 ribuan saja.

Promo tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram KFC, @kfcindonesia.

"Makan Kenyang bertiga dengan modal 54 ribu an bisa dapet 3 ayam plus 3 nasi plus 3 minuman coca-cola," tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Kamu bisa mengajak teman, saudara atau bahkan anggota keluarga untuk menikmati promo Take Away Fest.

Bawa pulang 3 ayam, 3 nasi dan 3 Coca-Cola dengan harga yang beneran hemat.

Adapun ketentuan untuk bisa menikmati promo ini sebagai berikut:

- Promo berlaku di outlet KFC seluruh Indonesia, kecuali bandara

- Promo Take Away Fest hanya berlaku sampai 31 Agustus 2023

- Berlaku untuk pembelian take away dan drive thru

KFC menawarkan promo menarik hingga akhir Agustus 2023. (Flickr/kfcindonesia)

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan

- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).