Hari Terakhir, Jangan Lewatkan Promo HokBen Happy Rame-Rame Mulai Rp 75 Ribuan

TRIBUNTRAVEL.COM - HokBen bisa menjadi pilihan tepat buat kalian yang ingin makan rame-rame.

Terlebih, Hokben tengah menawarkan promo bundling paket Happy Rame-Rame untuk akhir Agustus 2023.

HokBen tengah menawarkan promo bundling paket Happy Rame-Rame untuk akhir Agustus 2023. (Instagram/@hokben_id)

Paket Happy Rame-Rame ini tersedia untuk berdua, bertiga dan berempat.

Kamu pun bisa mengajak pasangan, teman, maupun keluarga untuk menikmati paket dari HokBen tersebut.

Melansir akun Instagram resmi @hokben_id, paket Happy Rame-Rame ditawarkan dengan harga Rp 75.000 untuk dua orang.

Sementara untuk tiga orang, paket Happy Rame-Rame ditawarkan seharga Rp 90.000.

Kemudian ada paket Happy Rame-Rame untuk empat orang yang bisa dinikmati dengan harga Rp 120.000.

Kamu bebas pilih paket yang diinginkan, plus makin nikmat dan hemat pastinya makan HokBen.

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Berlaku untuk layanan dine in, take away, delivery, Gofood, Grabfood & Shopeefood

- Di semua store HokBen (untuk cold ocha khusus di HokBen Kitchen akan diganti dengan Aqua)

- Berlaku kelipatan & untuk semua metode pembayaran di HokBen

- Berlaku hingga 31 Agustus 2023.

Selain Hokben masih banyak promo makanan yang bisa dinikmati hingga akhir Agustus 2023