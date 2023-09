Cuma Hari Ini, Promo McDonalds Gratis Upgrade Menu French Fries Jadi Creamy Garlic McFlavor Fries

TRIBUNNEWS.COM - Memperingati Hari Pelanggan Nasional, McDonalds memberikan promo spesial untuk pelanggan setia.

McDonalds bagi-bagi promo menarik untukmu khusus hari ini saja, Senin (4/9/2023).

Ilustrasi menu paket hemat dari restoran cepat saji McDonalds. (Instagram/@mcdonalds)

Promo McDonalds ini berupa gratis upgrade ukuran menu tertentu di Hari Pelanggan Nasional.

Berdasarkan informasi yang diunggah ke akun Instagram @mcdonaldsid, upgrade gratis tersebut berlaku untuk menu french fries atau kentang goreng.

Hari ini, kamu bisa menikmati menu upgrade french fries atau kentang goreng menjadi menu creamy garlic mcflavor fries.

Cara mendapatkan promonya gampang banget.

Kamu cukup beli Paket Hemat Big Mac atau Double Big Mac Medium.

Dengan begitu kamu sudah bisa mendapatkan gratis upgrade menu kentang goreng menjadi creamy garlic mcflavor fries.

Promo McDonalds spesial Hari Pelanggan Nasional tersedia hanya hari ini saja, pukul 11.00-23.59 WIB.

Jadi masih ada kesempatan untukmu yang ingin mendapatkan promonya.

Untuk mendapatkan promo upgrade menu gratis ini, kamu bisa membelinya melalui beberapa cara.

McDonalds menyediakan promo tersebut untuk pembelian secara dine in, take away, drive thru, McDelivery, dan ojek online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

McDonalds memberikan promo spesial Hari Pelanggan Nasional, pembeli bisa gratis upgrade menu frenc fries menjadi creamy garlic mcflavor fries. (Instagram/@mcdonaldsid)

