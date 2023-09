Promo Carls Jr Periode Bulan September, Nikmati Buy 1 Get 1 Menu Cheeseburger

TRIBUNNEWS.COM - Ada kabar gembira nih buat kamu yang tengah berburu promo Carls Jr.

Carls Jr kini menawarkan promo terbaru dengan keuntungan buy one get one.

Carls Jr berikan promo menarik untuk bulan September 2023. (Instagram/@carlsjrindonesia)

Promo tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Carls Jr, @carlsjrindonesia.

Pelanggan bisa menikmati combo Western Beefbac Cheeseburger dan Coca-cola secara gratis.

Caranya gampang banget, lho.

Pelanggan cukup membeli Combo Western Beefbac Cheeseburger.

Jadi, setiap pembelian Combo Western Beefbac Cheeseburger, pelanggan akan mendapatkan Western Beefbac Cheeseburger dan Coca-cola secara gratis.

Jangan sampai terlewatkan, promo berlaku selama periode 4-17 September 2023.

Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

Menariknya, promo berlaku dine-in maupun takeaway.

Sebagai informasi, harga untuk promo tersebut mulai Rp 81 ribuan.

Menu burger di Carls Jr. (Instagram/@carlsjrindonesia)

Tertarik untuk mencobanya?

Langsung saja datang ke gerai Carls Jr terdekat dari lokasimu.

Selain Carls Jr, masih banyak lagi promo yang bisa kamu nikmati di bulan September ini.

