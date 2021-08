Semangat Kemerdekaan dan Perjuangan Para Pahlawan Indonesia Menjadi Inspirasi

DALAM RANGKA memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Transvision memberikan hadiah istimewa untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui Transvision XGO, masyarakat Indonesia dapat menikmati berbagai tayangan Televisi, catch-up dan Video on-Demand dalam genggaman.

Selain itu, masyarakat dapat menikmati berbagai konten eksklusif lainnya. Ini adalah wujud upaya Transvision untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Transvision XGO merupakan sebuah aplikasi streaming video karya anak bangsa dengan jutaan hiburan yang siap bersaing dengan layanan streaming global dalam menghadirkan tayangan yang bukan hanya menghibur tapi juga informatif dan edukatif.

Konten unggulan seperti MotoGP, Korean Drama, lifestyle, ribuan film bioskop, live & digital TV dengan video berkualitas HD, kini dapat disaksikan melalui smartphone Anda, kapanpun dimanapun.

Transvision XGO didukung fitur kompresi tinggi yang mampu menghemat pemakaian kuota data, serta teknologi adaptive bitrate yang dapat menyesuaikan koneksi internet user dengan kualitas tayangan pada aplikasi Transvision XGO.

Transvision selalu berupaya menyajikan tayangan favorit dengan variasi genre terbaik dan terlengkap. Salah satu channel favorit di Transvision yaitu Channel Seru, yang menyediakan live podcast, beragam talkshow, music video, dokumenter, dan tayangan lainnya. Transvision juga akan menggelar konser virtual dengan nama Ruang Sempit Musisi, yang merupakan sebuah inisiatif untuk menginspirasi kebangkitan industri musik Indonesia khususnya di situasi pandemi ini.

Konser ini akan menyuguhkan sejumlah penyanyi terkenal di tanah air. Selain itu, dengan tujuan untuk menyampaikan berita faktual dan informatif baik dalam negeri maupun luar negeri, Transvision menghadirkan VisionRadio1, layanan radio streaming yang dapat didengar melalui web www.visionradio1.com.

Pada Bulan September 2021, sebagai pelengkap kebutuhan masyarakat Indonesia akan media hiburan, Transvision akan meluncurkan Xstream Seru!.

Sebuah kotak Android berteknologi canggih yang berisi tayangan-tayangan yang menghibur, informatif, dan edukatif dengan harga Rp. 249.000,- yang dapat digunakan dimana dan kapan saja dengan koneksi internet apapun.

Bertepatan dengan ulang tahun ke 76 Republik Indonesia, Transvision memperkenalkan tagline baru yaitu Transvision at The Edge of Technology.

Semangat kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan Indonesia menjadi inspirasi Transvision dalam mengembangkan produk dan konten inovasi putra bangsa yang informatif, edukatif, serta menghibur yang dihadirkan melalui Transvision XGO, Channel Seru, Ruang Sempit Musisi, VisionRadio1, dan Xstream Seru! untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan menginspirasi keluarga Indonesia.

Ini menjadi lanjutan langkah pengembangan inovasi dari Transvision yang membuat pengguna masuk dan menikmati layanan dalam ekosistem yang lebih besar. Transvision selalu hadir dengan teknologi terbaik untuk masyarakat Indonesia.

"Demi terwujudnya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,“ tutur Peter Gontha selaku Direktur Utama Transvision.

