Di Podcast Mencoba Minimalis, Agatha Suci Berbagi Cerita Parenting Dan Motherhood

Agatha Suci baru-baru ini mampir ke Podcast Mencoba Minimalis (IG: @mencobaminimalis) dan membagikan pengalaman yang dia lewati bersama kedua buah hatinya, Kahlia Adinda Thung dan Arsa Nuraga Thung.

Dalam percakapan tanpa filter, Puri Anindita dan Servo Caesar Prayoga atau Avo, mendengar realita Agatha Suci sebagai ibu dari dua anak berkebutuhan khusus dan bagaimana Agatha Suci bertransformasi melalui beragam peristiwa dalam kehidupannya.

Di podcast yang merupakan bagian dari jaringan podcast Box2Box Media Network ini, kita bisa mendengar karakter Agatha Suci yang straight-forward tapi memiliki tingkat kesabaran tinggi dalam menghadapi tantangan hidup yang biasanya bikin kita emosi.

Agatha Suci mengatakan, “Apakah dengan marah itu penting untuk gue? Jadi, daripada membiarkan emosi naik, yaudah ditahan aja dulu.”

Di sisi lain, kita juga memahami sudut pandang Agatha Suci dalam mencintai Kahlia dan Arsa sebagai seorang Ibu.

Mulai dari respon pertama saat dirinya dan sang suami mengetahui kalau kedua buah hatinya membutuhkan perhatian khusus dan lebih lagi; memposisikan dirinya di orang lain dalam melihat kedua buah hatinya, bukan untuk minta dimengerti; sampai akhirnya membagikan cerita tentang single terbarunya, 'Hadirmu'.

Single 'Hadirmu' dipersembahkan Agatha Suci untuk buah hati, anak-anak, dan seluruh profil ibu dengan merilis musik video yang mengangkat berbagai kisah ibu yang juga sedang menyelami tantangan motherhood mereka sendiri.

Kita bisa memahami jika setiap Ibu, memiliki cerita dan gaya parenting yang berbeda-beda. Dalam percakapan, Agatha Suci mengatakan jika setiap pengalaman motherhood adalah menantang.

Bukan eksklusif semata untuk dirinya saja yang memiliki buah hati berkebutuhan khusus. Sehingga ia mengajak kita untuk tidak menghakimi cara parenting orang lain, and to just be kind to each other.

Single terbaru Agatha Suci, 'Hadirmu', sudah bisa dinikmati di seluruh radio di Indonesia dan seluruh platform streaming musik favorit.

Simak juga percakapan dari hati ke hati Agatha Suci di pemutar podcast favoritmu!