Bawang Putih Kaya Manfaat Bagi Tubuh, Dari Redakan Infeksi Hingga Tingkatkan Imunitas 

BAGI SEBAGIAN MASYARAKAT, ramuan herbal menjadi pilihan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Pada masa pandemi, ramuan herban juga menjadi satu di antara pilihan guna tingkatkan daya tahan tubuh.

Satu di antara bahan alami yang disebut memiliki banyak manfaat bagi tubuh adalah bawang putih.

Tak cuma sebagai bumbu masak di dapur, bawang putih rupanya kaya akan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh.

Owner produk herbal Setya Natural Juice, Steven Cornelius Putra menjelaskan, bawang putih mampu mengingkatkan sistem kekebalan tubuh.

Disebutkan bawang putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh seperti meredakan infeksi, radang dan pilek, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan mengendalikan tekanan darah.

Menurut The National Center for Biotechnology Information dalam jurnal berjudul “The effects of allium sativum on immunity within the scope of Covid-19 infection”, allium sativum atau bawang putih merupakan pangan yang terkenal sebagai antimikroba, antiinflamasi, antitumor.

Konsumsi bawang putih dapat jadi salah satu tindakan pencegahan terhadap infeksi Covid-19, dengan fungsinya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta menekan produksi dan sekresi badai sitokin.

Lantaran khasiat itu, bawang putih menjadi bahan utama dalam formulasi jus yang diolah dengan memperhatikan stabilitas zat aktif dalam bahan dan formulasinya dilakukan langsung oleh Steven selaku apoteker.

"Maka untuk membuat produk herbal bawang putih mampu bertahan hingga bulanan di suhu ruangan, diperlukan proses sterilisasi," ucap Steven.

Proses strerilisasi juga bermanfaat mengurangi aroma bawang putih yang menyengat dan mengurangi sensasi tidak nyaman di mulut, seperti aroma dan rasa bawang putih.

Selain menggunakan bawang putih, Steven menggunakan herbal alami lain seperti jahe merah, madu hutan, cuka apel, dan lemon.

Bahan-bahan tersebut dipercaya dapat membantu dalam menjaga kesehatan tubuh, serta menurunkan lemak darah dan asam lambung.

"Campuran herbal ini sudah dikonsumsi oleh keluarga besar saya secara turun-temurun. Dan ternyata manfaatnya cukup bagus buat kesehatan. Akhirnya saya coba optimalkan formula dan cara pembuatannya selama dua hingga tiga tahun, dan lahirlah Satya Natural Juice," sebut Steven.

“Fokus utama kami adalah menyediakan ragam produk herbal terbaik Indonesia. Satya Natural Juice adalah langkah awal dalam pengembangan produk herbal Satya lainnya. Kami berharap ke depannya Satya akan menjadi one stop solution produk herbal yang bermanfaat bagi kesehatan,” kata Steven.