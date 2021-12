Indonesian Music Awards 2021: Sekitar 12 Juta Penggemar Musik Terlibat Di Proses Voting 

PROGRAM PENGHARGAAN bagi musisi dan penikmat musik di Indonesia, bertajuk Indonesian Music Awards (IMA) 2021 akhirnya sukses digelar.

Acara penghargaan perdana ini merupakan hasil kerjasama Melon Indonesia melalui layanan musik streaming, Langit Musik dan juga layanan ring back tone, Nada Sambung Pribadi (NSP) dengan RCTI.

Malam Puncak IMA 2021sudah digelar hari Senin (6/12) lalu disiarkan secara langsung dari studio tercanggih di Indonesia yakni studio RCTI+, Jakarta.

Di malam puncak penghargaan musik ini, dihadiri juga oleh pemangku kepentingan di industri musik baik para founder, serta manajemen dari sejumlah label musik ternama di tanah air. Musisi pun juga terlihat antusias menghadiri acara ini.

Bahkan sejumlah nama musisi dan artis musik papan atas yang tidak masuk dalam daftar nominasi pun turut menikmati Malam Puncak IMA 20121.

Tidak hanya itu, masyarakat penggemar musik juga dilibatkan dalam proses pemilihan lagu dan musisi favorit di ajang IMA 2021.

Mereka terbukti sangat antusias mengikuti proses voting. Tercatat jumlah pemilih hingga tembus angka lebih dari 12 juta voters.

Mereka akhirnya dapat menikmati musisi dan lagu favoritnya tampil di berbagai kategori seperti Song of the Year, Collaboration of the Year, New Artist of the Year, Social Media Artist of the Year, Male Singer of the Year, Female Singer of the Year, Duo/Group/Band of the Year, Alternative Song of the Year, Throwback Hits of the Year, Songwriter/Composer of the Year, Album of the Year, Top Nada Sambung Pribadi.

Nama-nama populer di blantika musik bahkan di dunia hiburan digital turut menjadi daya tarik malam puncak IMA 2021.

Nama-nama seperti Rossa, Cinta Laura, Maia Estianty, Lyodra, Mahalini, Rizky Febian, Judika, Lesti, Marion Jola, Stevan Pasaribu, Budi Doremi, Inul Daratista, Krisdayanti, Fiersa Besari, Prinsa Mandagie, Anneth Delliecia, Ziva Magnolia, Marshel Widianto, Erick Estrada, Aurelie Hermansyah, Ria Ricis, 3 Composers, Ariel Tatum, NOAH, Ungu dan Celine Evangelista.