Rochy Putiray Pimpin Latihan Perdana Tim Sepakbola Wartawan DKI Jakarta ke Piala Walkot Solo 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Sepakbola Wartawan DKI Jakarta memulai latihan perdana di Pancoran Soccer Field (PSF) MBAU Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2021).

Latihan perdana tim sepakbola DKI di pimpin oleh mantan pemain nasional Rochy Putiray.

"Mereka (pemain) mengerti cara bermain bola dengan baik. Saya jadi lebih semangat untuk melatih. Semua bisa main bola dengan baik," ujar Rochie.

Tim DKI Jakarta bermaterikan pemain Liga Siwo Jawa Timur dan Porwanas Jawa Barat 2016. Pada latihan perdana pemain tim DKI Jakarta bermaterikan Riky (MNC), Febri (Bisnis Ekonomi), Djunaidi (TV One), Khalik (Trans TV), Mahmud (TV One), Djunaidi (Terminalnews), Iskandar (TV One) kemudian Alvin (TV One), Djunedi (Kompas Gramedia), Bonte (TV One), Firman (TV One), Jimi (Kompas Gramedia), Suryadi (TV One), Hartomo (TV One), Wuryanto (Rakyat Merdeka), Bukhori (Kabarindo) dan dua Penjaga Gawang, Santos (ANTV), Ferry (Terminalnews).

Penyerang Timnas Indonesia Senior pada era 90an itu mengakui latihan perdana ini untuk mengenal karakter pemain. Selain itu, di latihan tersebut, Rochy hanya memberikan porsi latihan fisik dan teknik penguasaan bola.

"Latihan perdana hanya pengembalian kebugaran, serta teknik penguasaan bola saja. Saya sudah punya bayangan tim keseluruhan. Ada beberpa pemain yang belum hadir tapi secara karakter permainan, saya cukup mengenal pemain yang absen hari ini. Latihan pada Rabu depan untuk memantapkan permainan. Setelah itu tinggal mencari lawan tanding saja," tambahnya.

Pada latihan perdana Rochie didampingi oleh Manager Tim Yesayasas Oktavianus, Ketua Panpel turmanen Erwiyantoro, Ketua Siwo PWI Jaya Agus Susanto, Bendahara Siwo PWI Jaya Herwan Pebriansyah, dan Rio Ari Bowo Tim Marcom.

Sementara itu, Manager Tim Sepakbola Wartawan DKI Jakarta, Yesayas Oktovianus mengatakan latihan ini digelar untuk persiapan mengikuti Turnamen Sepakbola Antarwartawan Se-Indonesia 2022 memperebutkan piala Walikota Solo pada 12-20 Februari 2022 yang akan digelar di Stadion Sriwedari dan Stadion Kota Barat Kota Solo.

"Ini ajang seleksi perdana tim Sepakbola wartawan DKI yang akan terjun di Solo. Semoga dalam tiga pekan ini akan terpilih pemain yang akan mewakili DKI Jakarta," ujar Yesayas Oktovianus, eks wartawan olahraga Harian Kompas tersebut.